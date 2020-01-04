Mehmetçik Libya'ya giderken Libya lideri alışverişte yakalandı !

TBMM'nin 2 Ocak günü olağanüstü toplanarak kabul ettiği Libya tezkeresinin yankıları sürerken, AKP iktidarının desteklediği Trablus yönetiminin Başkanı Fayez Al-Sarraj'ın Londra'da alışverişte olduğu görüntüleri ortaya çıktı.

BirGün gazetesi Yayın Kurulu Üyesi ve yazarı İbrahim Varlı, Libya'daki Ulusal Mutabakat Hükümeti Başkanlık Konseyi Başkanı Fayez Al Sarraj'ın, ailesiyle Londra’da alışveriş yaparken çekilen görüntülerini paylaştı.

“PARİS’LERDE RAHATÇA ALIŞVERİŞ YAPSINLAR DİYE BEDELİNİ BİZLER ÖDÜYORUZ”

Varlı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşıma şu notu ekledi:

"İktidarda kalması için tezkere çıkarılan Libya’daki Trablus yönetiminin Başkanı Fayez Al-Sarraj ailesiyle Londra’da alışverişte... Bu adamlar Londra’larda, Paris’lerde rahatça alışveriş yapsınlar diye bedelini bizler ödüyoruz..."

Sosyal medyada Sarraj'ın Londra gezisiyle ilgili, çeşitli paylaşımlar yapıldı. Sarraj'ın ailesiyle birlikte tatilde olduğu, Londra'da Oxford Street'te alışveriş yaptığı ileri sürüldü.

LONDRA’YA KAÇTIĞI İDDİA EDİLMİŞTİ

Görüntülerin ne zaman çekildiğiyle ilgili bilgi paylaşılmadı. Libya’da Sarraj’a karşı savaş yürüten Halife Hafter taraftarlarından 2019’un son günlerinde Sarraj’ın Londra’ya kaçtığına yönelik iddialar dillendirilmişti.