Mehmetçik temizliğe devam ediyor: 15 hain daha etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Suriye ve Irak'ın kuzeyinde 15 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Mehmetçik, Suriye ve Irak’ın kuzey bölgelerinde terör örgütüne darbe üstüne darbe indirmeye devam ediyor.

Milli Savunma Bakanlığı, Suriye ve Irak’ın kuzeyinde tespit edilen teröristlere yönelik gerçekleştirilen operasyonda 15 PKK/YPG’li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada “Nefesimiz enselerinde! Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Barış Pınar bölgelerinde belirlediği 11 PKK/YPG’li terörist ile Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit ettiği 4 PKK’lı teröristi etkisiz hâle getirdi. Bölgede mücadelemiz, her türlü hava ve arazi şartlarında kesintisiz devam edecek!” denildi.