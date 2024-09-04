Mehmetçikten PKK'ya ağır darbe
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Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Metina ve Kandil bölgesinde 5 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Milli Savunma Bakanlığı, Irak’ın kuzeyindeki Metina ve Kandil bölgelerinde tespit ettiği 5 PKK’lı teröristi etkisiz hâle getirildiğini duyurdu.
5 TERÖRİST ETKİSİZ HÂLE GETİRİLDİ
MSB'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi; "Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak’ın kuzeyindeki Metina ve Kandil bölgelerinde tespit ettiği 5 PKK’lı teröristi etkisiz hâle getirdi. Terörü kaynağında yok etmek için proaktif ve kesintisiz operasyonlarla mücadeleye devam edeceğiz!"
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