Mehmetçikten PKK'ya ağır darbe

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Metina ve Kandil bölgesinde 5 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığı, Irak’ın kuzeyindeki Metina ve Kandil bölgelerinde tespit ettiği 5 PKK’lı teröristi etkisiz hâle getirildiğini duyurdu.

5 TERÖRİST ETKİSİZ HÂLE GETİRİLDİ

MSB'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi; "Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak’ın kuzeyindeki Metina ve Kandil bölgelerinde tespit ettiği 5 PKK’lı teröristi etkisiz hâle getirdi. Terörü kaynağında yok etmek için proaktif ve kesintisiz operasyonlarla mücadeleye devam edeceğiz!"