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Melih Gökçek ''ben haram yemem'' dedi, yanıt ünlü oyuncudan geldi

Melih Gökçek ''ben haram yemem'' dedi, yanıt ünlü oyuncudan geldi
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İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından "Ben haram yemem" diyen Melih Gökçek'e oyuncu Serkay Tütüncü "ekmek banasın ekmek" paylaşımıyla yanıt verdi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından Ankara Büyükşehir Başkanı Mansur Yavaş'ın eski ABB Başkanı Melih Gökçek'le ilgili sözleri yeniden gündem oldu.

Yavaş, daha önce şunları söylemişti:

"Melih Gökçek dönemindeki ihalelere dair 40 civarında yolsuzluk dosyasını savcılığa verdik. Ankara Büyükşehir Belediyesi’nde ihale alan firmaları anlatacağım. Ankara’dan 28 milyarlık ihale 20 firma arasında kalmış. Mansur Yavaş döneminde böyle bir şey olamaz."

Bu sözlerin çok konuşulmasının ardından Melih Gökçek, "Ben haram yemem" dedi.

Gökçek'in bu sözlerine sosyal medyada yorum yağdı. Bir yorum da ünlü oyuncu Serkay Tütüncü'den geldi.

Tütüncü, Gökçek'in sözlerine "Ekmek banarsın ekmek" karşılığını verdi.

Etiketler serkay tütüncü mansur yavaş Melih Gökçek ben haram yemem haram ekmek banarsın ekmek ekmek banarsın
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