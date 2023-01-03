Melih Gökçek, kendisini ''ti''ye alan Teoman'ı hedef aldı: ''Dingirik!''
AK Partili eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Gökçek, kişisel sosyal medya hesabı üzerinden Teoman'ı ve dinleyicilerini hedef aldı.
Şarkıcı Teoman, yeni yıla girerken bir canlı performans sergilemişti. Teoman, konseri sırasında Melih Gökçek'in 'müjdesine' gönderme yaparak 00.00 itibariyle "Biraz önce Lozan Antlaşması’nın 100’üncü yılını doldurduk, artık jelibonları çıkartabiliriz" demişti.
Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek bu ifadelerin ardından Teoman'ı hedef alan paylaşımlarda bulundu. Teoman'ın CHP'li belediyelere 'yağ çektiği' ve kendisinin bu yüzden konserlere çağrıldığını iddia eden Gökçek, "Teoman'ın yanlış çaldığının ispatı" diyerek şarkıcının evde yaptığı yayından bir bölüm paylaştı.
Teoman için 'Dingirik', ifadesini kullanan Gökçek, dinleyici kitlesine de 'sazan' dedi.
DİNGİRİK”Herhalde yanlış falan çalarım. Sözleri de unuturum.— İbrahim Melih Gökçek (@06melihgokcek) January 1, 2023
Siz benden böyle şeylere alışıksınız zaten.Problem olmaz”DİYOR VE GENE UNUTUYOR.İSPATI⤵️
TEOMAN SIRF CHP’Lİ BEL’RE YAĞ ÇEKTİĞİ İÇİN DEVAMLI DAVET EDİLİYOR.
DİNLEYEN KİTLE SAZANLIĞA GÖNÜLLÜ.
DAVUL DENGİ DENGİNE VURUYOR. pic.twitter.com/Hk15mH0EMa
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