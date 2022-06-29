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Melih Gökçek'in ''jelibon bulundu'' açıklaması sonrası belediyeden dikkat çeken jelibon hamlesi

Melih Gökçek'in ''jelibon bulundu'' açıklaması sonrası belediyeden dikkat çeken jelibon hamlesi

Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek’in ‘jelibon rezervi’ bulundu açıklaması sonrası Adıyaman Gölbaşı Belediyesi’nden dikkat çeken bir hamle geldi.

Sosyal medyanın en çok konuşulan konularından bir tanesi Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek’in ‘jelibon rezervi’ açıklamaları olmuştu. Gökçek'in "Adana’da bulunan petrolden sonra, Adıyaman’da arama çalışması yapılan iki kuyuda 6 milyar dolarlık jelibon rezervlerine rastlandı.” paylaşımını gerçek sanıp, canlı yayında yorumladığı görüntüler sosyal medyada çokça paylaşılmıştı. Gökçek bu olayın ardından "Demek ki trollenebiliyorum. Bundan sonra daha dikkatli olmamız lazım" şeklinde açıklama yapmıştı. Yaşananların ardından Adıyaman'dan dikkat çeken bir hamle geldi. Gölbaşı Belediye Başkanı İskender Yıldırım, belediye başkanlığı makamında ağırladığı misafirlerine jelibon ikramında bulundu. Başkan Yıldırım, misafirleriyle sohbet ederek onların sorun ve sıkıntılarını da diledi.

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 "ADIYAMAN'DAKİ JELİBON REZERVLERİNİN İLK MAHSULLERİNİ ALMIŞ BULUNMAKTAYIZ"
’Jelibon rezervinin ilk mahsullerini aldıklarını’ ifade eden Başkan Yıldırım, “Başkentimiz olan Ankara ilimizin önceki dönem Belediye Başkanı olan Melih Gökçek, televizyon ekranlarında Adıyaman’da petrol aramalarında çıkan 6 milyar dolar değerindeki jelibon rezervlerinden bahsetti. Adıyaman’daki jelibon rezervlerinin ilk mahsullerini almış bulunmaktayız. Tüm misafirlerimize sunmak üzere belediyemizde ikram etmeye başladık” diye konuştu. (İHA)

Etiketler jelibon melih gökçek
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