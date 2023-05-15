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Melih Gökçek'in oğlu da meclise girdi

Melih Gökçek'in oğlu da meclise girdi
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Melih Gökçek'in oğlu Osman Gökçek 28.Dönem Milletvekili Genel Seçim sonuçlarına göre Osman Gökçek Ankara 2. bölgeden milletvekili seçildi.

Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçim sonuçları merakla takip ediliyor. 28. Dönem Milletvekili seçim sonuçlarında resmi olmayan verilere göre milletvekili listeleri belli olmaya başladı.

2023 seçimlerinde en çok merak edilen isimler arasında eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'in oğlu Osman Gökçek yer alıyordu.

Resmi olmayan sonuçlar doğrultusunda 28.Dönem Milletvekili Genel Seçim sonuçlarına göre Osman Gökçek Ankara 2. bölgeden milletvekili seçildi.

Etiketler melih gökçek osman gökçek milletvekili aday adaylık ak parti
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