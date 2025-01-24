Memur ve emekli maaş farkı ne zaman ödenecek?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan 4C kapsamındaki emeklilerinin maaş farkının ödeneceği tarihi açıkladı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan aralık ayı enflasyon verileriyle birlikte, 6 aylık enflasyon farkı açıklanmış ve böylece memur ve emeklinin ocak-haziran dönemi zamları belli olmuştu.

Emekli Sandığı kapsamındaki zam farkları bugün hesaplara yatmaya başlıyor.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan yaptığı açıklamada "Emekli Sandığı kapsamında aylık alanların 2025 yılı zam farkları ile Harp ve Vazife Malullüğü aylığı alan vatandaşlarımızın 2024 yılı ek ödemelerini bugün hesaplarına yatırıyoruz. Vatandaşlarımıza ve kıymetli ailelerine hayırlı olmasını diliyorum." dedi.

Bakan Işıkhan’ın paylaştığı bilgilere göre, 4/1-C statüsünde Emekli Sandığı kapsamında maaş alan toplam 2 milyon 486 bin 870 kişinin zam farkı ödemeleri bugün hesaplarına geçecek. Emekliler, zam farklarını bankaları aracılığıyla kontrol edebilecek ve hesap hareketlerinden detayları öğrenebilecek. Ödemelerin yapılmasıyla birlikte emeklilerin maaş artışlarının tam anlamıyla yansıtılması sağlanmış olacak.

Bakan Işıkhan'ın açıklamaları şöyle:

"4/1-c ( Emekli Sandığı ) kapsamında aylık alan 2 milyon 486 bin 870 kişiye toplam 8 milyar 125 milyon TL zam farkını 24 Ocak 2025 Cuma günü ( bugün ) ödüyoruz.

Harp ve Vazife Malullüğü Aylığı alan veya hak sahibi 58 bin 644 kişiye toplam 1 milyar 339 milyon TL ek ödemeyi de 24 Ocak 2025 Cuma günü ( bugün ) gerçekleştiriyoruz.

Ödemelerinizi aylık almakta olduğunuz banka ve PTT şubelerinden alabilirsiniz."

Kim ne kadar maaş farkı alacak ?

En düşük emekli aylığı, 2025 yılı itibarıyla 12 bin 500 liradan 14 bin 469 liraya yükseldi. Bu kapsamda taban maaş alan emekliler, 14.469 TL ile 12.500 TL arasındaki fark olan 1.969 TL tutarında ek ödeme alacak.

2025 yılı emekli zammı ne kadar oldu ?

SGK ve Bağ-Kur emeklileri temmuz ayı için yüzde 3,32, ağustos ayı için 2,47, eylül ayı için 2,97, ekim ayı için 2,88, kasım ayı için 2,24 ve aralık ayı için yüzde 1,03 enflasyon farkını hak etmiş oldu.

Böylece emeklilerin maaş zammını ilgilendiren enflasyon metriği yüzde 15,75 olarak belirlendi.

Buna göre; Emekliler yüzde 15,75'lik zammı haketmiş oldu.