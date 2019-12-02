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  3. 02 Aralık 2019 16:34

Menzil şeyhinin kral dairesi sosyal medyada olay oldu

Tartışma yaratan Menzil cemaatinin lideri "Gavsı" Abdulbaki El-Hüseyni'nin hastane odası sosyal medyada olay oldu. Odadaki varaklı süslemeler, halı ve duvar kağıtları dikkat çekiyor.

Menzil şeyhinin kral dairesi sosyal medyada olay oldu
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Sağlık Bakanlığı’nda örgütlenmeleriyle tartışma yaratan Menzil cemaatinin lideri “Gavsı” Abdulbaki El-Hüseyni’nin, hastane odasında çekilen bir fotoğrafı gündeme oturdu.

Bir hastane odasında çay içerken görülen Menzil liderinin bulunduğu odanın şatafatlı görüntüsü şaşırttı. Tartışmalara neden olan hastane odasında varaklı süslemeler, lüks halı ve duvar kağıdının olması dikkat çekiyor.

Tarikat liderinin yattığı Emsey Hastanesi ise cemaatin Pendik’te yaptırdığı bir hastane olmasıyla biliniyor. Hüseyni’nin Temmuz ayında ziyaret ettiği hastanede şeyhe takkeli ve el pençe divan duran doktorların “Gavs’ım” şeklinde hitap ettikleri duyulmuştu.

Son dönemde AK Parti’ye yakın isimlerin şatafatlı hayatlarına yönelik sosyal medya paylaşımları ise tepki çekmişti. Sosyal medyada bu görüntü hepsinin üzerine çıktığı yorumları yapıldı.

Tartışmalara neden olan hastane odasında varaklı süslemeler, lüks halı ve duvar kağıdının olması dikkat çekiyor.

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