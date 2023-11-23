Merakla beklenen İstanbul ve İmamoğlu anketi açıklandı

Yerel seçimler için geri sayım sürerken, PİAR Araştırma İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu için yaptığı seçim anketinin sonuçlarını açıkladı.

Piar Araştırma, AK Parti'nin yeniden kazanmak istediği, CHP'nin ise 2019'da kazandık bir daha kaybedemeyiz dediği İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı için yaptığı anket sonuçlarını kamuoyu ile paylaştı.

Piar Araştırma, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile ilgili 18-20 Kasım tarihleri arasında yaptığı ankette 1804 katılımcı ile yüz yüze görüştü.

İMAMOĞLU'NU BAŞARILI BULUYOR MUSUNUZ ?

Araştırmada "Ekrem İmamoğlu'nu başarılı buluyor musunuz?" sorusu soruldu.

Katılımcıların bu soruya verdiği yanıtlar şöyle oldu:

Başarılı %44,1

Kısmen başarılı %17,4

Başarısız %38,5

İMAMOĞLU'NA YENİDEN OY VERİR MİSİNİZ ?

Araştırmada "Ekrem İmamoğlu aday olsa yeniden oy verir misiniz?" sorusu da yöneltildi. Katılımcıların verdiği yanıtlar şöyle oldu:

Oy veririm %48,3

Oy vermem %41,5