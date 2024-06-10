Meral Akşener ve Mansur Yavaş'tan sürpriz buluşma

Meral Akşener ile Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş İYİ Partili bir ismin kızının düğününde nikah şahitleri arasında yer aldı. İkilinin birlikte yer aldığı fotoğraf karesinde Mansur Yavaş'ın pozu dikkat çekti.

Geçtiğimiz günlerde sürpriz bir şekilde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la Cumhurbaşkanlığı'nda görüşen Meral Akşener bugün de İYİ Parti'nin eski yöneticilerinden Sedat Aksakallı'nın kızının düğününe katıldı. Akşener düğünde Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş gibi nikah şahitleri arasındaydı.

Gazeteci İsmail Saymaz sosyal medya hesabından düğünde çekilen bir kareyi paylaştı. Saymaz, "Meral Akşener, bu akşam İyi Parti’nin eski yöneticilerinden Sedat Aksakallı’nın kızının düğününde nikah şahitlerinden biri oldu. Şahitler arasında yer alan Mansur Yavaş, vaziyetten pek memnun görünmüyor." ifadelerini kullandı.