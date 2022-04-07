Mersin'de inanılması güç anlar: Polis arabasının camından böyle kaçmaya çalıştı!
Mersin'de gözaltına alınan bir şüpheli, polis aracının camından elleri kelepçeli şekilde kaçmaya çalışması sosyal medyada viral oldu.
Mersin'in Tarsus ilçesinde yaşanan bir olaya film sahnelerini aratmadı. Kızılmurat Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda elektrikli bisiklet kullanan İ.E. ile bir otomobil sürücüsü arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine bölgeye sevk edilen polis ekipleri, İ.E'yi sakinleştirmeye çalıştı.
POLİS ARACININ CAMINI KIRINCA GÖZALTINA ALINDI
Tartışmayı sürdüren ve bu sırada polis aracının camını kıran İ.E, gözaltına alındı.
ELLERİ KELEPÇELİ ŞEKİLDE KAÇMAYA ÇALIŞTI
Kelepçe takılarak polis aracına bindirilen zanlı, hareket halindeki aracın kırık olan camından elleri kelepçeli halde atlayıp kaçmaya çalıştı.
Araçtan yere düşen zanlı, bölgede bulunan polis ekiplerince tekrar yakalandı.
O ANLAR KAMERADA
Şüphelinin polis aracının camından elleri kelepçeli kaçmaya çalışma ve polisler tarafından yeniden yakalanma anları kamera kayıtlarına yansıdı.
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