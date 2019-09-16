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  3. 16 Eylül 2019 22:30

Mersin'de yük treni raydan çıktı

Mersin'den Adana istikametine gitmekte olay yük treninin bazı vagonları raydan çıktı. Çevredekilerin olayı farketmesiyle olay yerine sağlık ekipleri ve polis sevkedildi.

Mersin'de yük treni raydan çıktı
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Mersin'den Adana istikametine giden yük treninin bazı vagonları, Tarsus İstasyonuna yaklaştığı esnada henüz belirlenemeyen nedenle raydan çıktı. Çevredekiler haber vermesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Alınan bilgiye göre, Mersin'den Adana istikametine giden yük treninin bazı vagonları, Tarsus İstasyonuna yaklaştığı esnada henüz belirlenemeyen nedenle raydan çıktı.

Kısa mesafe bu şekilde ilerleyen tren Tarsus İstasyonunda durdu.

Çevredekiler haber vermesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Olayda herhangi can kaybı ve yaralanma olmazken, ekipler vagonları demir yoluna yerleştirmek için çalışma başlattı.

AA

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