  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 07 Mayıs 2020 23:12

Mesut Yılmaz beyin ameliyatı oldu

Eski Başbakanlardan Mesut Yılmaz beyin sapında tespit edilen bir tümör nedeniyle İstanbul'da ameliyata alındı.

Mesut Yılmaz beyin ameliyatı oldu
Haber3.com'a Google'da abone olun Google News
A+ A-

Eski Başbakan ve ANAP'ın eski Genel Başkanı Mesut Yılmaz'ın Yeditepe Üniversitesi Hastanesi'nde beyin ameliyatı geçirdiği öğrenildi.

Yapılan ameliyatla beyindeki tümörün başarılı bir şekilde alındığı ifade edildi. Yakınları, Yılmaz’ın sağlığının iyi olduğunu, tümörün temizlendiğini ve narkozun etkisinden çıktığını açıkladı.

Mesut Yılmaz, geçtiğimiz yıl Ocak ayında, akciğerinde tespit edilen kanserli tümör nedeniyle ameliyat geçirdiğini, kanserli tümörün temizlendiğini açıklamıştı.
 

Haber3.com'a Google'da abone olun Google News
ameliyat , mesut yılmaz , beyin ameliyatı
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM