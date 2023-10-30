Meteoroloji 48 personel alımı yapacak
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'ne 48 sözleşmeli personel alınacağını duyurdu.
Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzün merkez ve taşra teşkilatında çalışmak üzere 2022 Kamu Personel Seçme Sınav puanı esas alınarak 48 sözleşmeli personel alımı yapılacak" denildi.
Başvuruların Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi 'Kariyer Kapısı' internet adresi üzerinden alınacağı duyuruldu.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzün merkez ve taşra teşkilatında çalışmak üzere 2022 KPSS puanı esas alınarak 48 sözleşmeli personel alımı yapılacak.— T.C. Çevre, Şehircilik ve İklim Dğş. Bakanlığı (@csbgovtr) October 30, 2023
Başvurularınız için 👇https://t.co/wDbU8K5aW6
DHA
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