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Meteoroloji 48 personel alımı yapacak

Meteoroloji 48 personel alımı yapacak
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'ne 48 sözleşmeli personel alınacağını duyurdu.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzün merkez ve taşra teşkilatında çalışmak üzere 2022 Kamu Personel Seçme Sınav puanı esas alınarak 48 sözleşmeli personel alımı yapılacak" denildi.

Başvuruların Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi 'Kariyer Kapısı' internet adresi üzerinden alınacağı duyuruldu. 

DHA

Etiketler meteoroloji genel müdürlüğü sözleşmeli personel alımı
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