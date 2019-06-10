Meteoroloji bugün için saat vermişti... Ve başladı !

Meteoroloji gök gürültülü sağanak ve dolu uyarısında bulundu.

KASTAMONU DA LİSTEDE

Kastamonu ve ilçeleri için gök gürültülü sağanak ve dolu uyarısında bulunuldu.

Meteoroloji 10. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Kastamonu'nun İhsangazi, Araç, Daday, Pınarbaşı, Azdavay ve Taşköprü ilçelerinde kuvvetli gök gürültülü sağanak ile yerel dolu beklendiği belirtildi.

Açıklamada, yetkililerin ve vatandaşların sağanak ve dolu nedeniyle meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yıldırım ve ulaşımda aksama gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları gerektiği bildirildi.

KONYA

Konya'da kuvvetli ve gök gürültülü sağanak ile dolu yağışı bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, saat 18.40 ila 20.00 saatlerinde Konya merkezde kuvvetli ve gök gürültülü sağanak ile yer yer dolu yağışı olacağı tahmin ediliyor.

Yetkililerin ve vatandaşların, sağanak nedeniyle meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yıldırım, kuvvetli rüzgar, yerel dolu ve ulaşımda aksama gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.

BEYAZA BÜRÜNDÜ

KONYA’da kent merkezi ile Seydişehir ilçesindeki dolu yağışı etkili oldu.

Konya kent merkezinde başlayan dola yağışı, hayatı olumsuz etkiledi. Kısa süren dolu, yerine yağmur yağışına bıraktı. Seydişehir ilçesi,ÿdolu yağışı nedeniyle beyaza büründü. Bazı bölgelerde ekili arazilere zarar verdi. Dolunun ardından devan eden yağmur iseÿsokaklarda sele neden oldu. Şans eseri herhangi bir can ve mal kaybı yaşanmadı.

ORDU VE TOKAT

Ordu'nun iç kesimleri ile Tokat'ın doğusunda kuvvetli yağış bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, yerel düzeyde etkili olacak yağışların akşam saatlerine kadar süreceği öngörülüyor.

Sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar, yerel dolu yağışı ve ulaşımda aksamalar gibi muhtemel olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

VALİLİK UYARISI

Bursa Valiliği vatandaşları sağanak yağmurlara karşı uyardı.

Valilikten yapılan açıklamada, Eskişehir Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi’nce kuvvetli yağışların görüleceği bir haftaya girildiği belirtilerek, Bayram haftası boyunca yer yer etkili olan sıcak ve yağışlı havanın, önümüzdeki hafta boyunca etki alanını genişletmesi ve bölgemiz genelinde (Eskişehir, Bursa, Bilecik ve Kütahya) yer yer kuvvetli yağışlar meydana getirmesi, hafta boyunca Eskişehir, Bursa Bilecik ve Kütahya il ve ilçelerinde görülecek olan kuvvetli yağışların hayatı olumsuz yönde etkileyebileceği bildirildi. Açıklamada, gök gürültülü sağanak yağış, yıldırım, dolu, yağış anında kuvvetli rüzgar, ani sel, su baskını gibi) tahmin edildiği, kuvvetli gök gürültülü sağanak yağışlar ve yerel dolu tahminleri için, kısa süreli tahminlerinin ve uyarılarının takip edilmesinin önem arz ettiği belirtildi.

21'E KADAR...

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, saat 21.00'e kadar devam edecek yağışların Ankara, Eskişehir, Kırıkkale, kuzey ve batı ilçeleri başta olmak üzere Konya, Afyonkarahisar, Uşak, Kütahya, Denizli, Bilecik ve Isparta çevrelerinde etkili olacağı tahmin ediliyor.

Sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar, yerel dolu yağışı ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

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