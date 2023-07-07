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Meteoroloji’den 12 ile sarı ve turuncu kodlu yağış uyarısı

Meteoroloji’den 12 ile sarı ve turuncu kodlu yağış uyarısı
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından 4 il için sarı kodlu, 7 il için turuncu kodlu, bir il için ise hem sarı hem turuncu kodlu yağış uyarısı yapıldı.

Sıcak havayla mücadele eden Türkiye, Balkanlar üzerinden gelen sağanak yağışlara teslim olacak. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan değerlendirmelere göre yarın yurdun neredeyse tamamında sağanak yağış etkili olacak. Yağışlar, öğle saatlerinde etkisini artıracak bazı illerde gök gürültülü sağanak şeklinde etkisini gösterecek.

YAĞIŞ UYARISI YAPILAN İLLER

Öte yandan Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından 4 il için sarı kodlu, 7 il için turuncu kodlu, bir il için ise hem sarı hem turuncu kodlu yağış uyarısı yapıldı. İşte yoğun yağış uyarısı yapılan iller:

Bilecik (Sarı kodlu uyarı)

Bolu (Turuncu kodlu uyarı)

Bursa (Sarı kodlu uyarı)

İstanbul (Sarı kodlu uyarı)

Kastamonu ( Sarı ve turuncu kodlu uyarı)

Kocaeli (Turuncu kodlu uyarı)

Sakarya (Turuncu kodlu uyarı)

Zonguldak (Turuncu kodlu uyarı)

Bartın (Turuncu kodlu uyarı)

Yalova (Sarı kodlu uyarı)

Karabük (Turuncu kodlu uyarı)

Düzce (Turuncu kodlu uyarı)

TURUNCU KODLU UYARI

Hava durumu tehlikelidir: Tahmin edilen meteorolojik hadise sıklıkla görülmemektedir. Hasar ve kayıpların oluşması muhtemeldir. Çok tedbirli olmalı, güncel meteorolojik koşullar ve tahminler takip edilmelidir.

SARI KODLU UYARI

Hava durumu potansiyel tehlikelidir: Tahmin edilen meteorolojik hadise olağandışı olmamakla birlikte, meteorolojik şartlardan etkilenebilecek faaliyetler konusunda dikkatli olunmalıdır.

Etiketler meteoroloji sarı kod uyarı
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