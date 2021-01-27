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  3. 27 Ocak 2021 22:24

Meteoroloji'den Ankara için kar ve buzlanma uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü' tarafından yapılan açıklamaya göre, Ankara'da bu gece kar yağışı, sabaha buzlanma ve don olayı bekleniyor.

Meteoroloji'den Ankara için kar ve buzlanma uyarısı
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan uyarıya göre, Ankara'da devam eden yağmurun, gece saatlerinden itibaren yükseklerden başlayarak kar yağışına dönüşmesi ve 2-5 santimetre civarı örtü yapması öngörülüyor.

Özellikle buzlanma ve don olayı nedeniyle başta yüksek kesimler olmak üzere sabah saatlerinde ulaşımda yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

kar , don , buzlanma
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