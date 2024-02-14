Meteoroloji'den İstanbul'a uyarı! Saat verildi

Meteoroloji'den yapılan açıklamaya göre, İstanbul'da yarın sabah saatlerinden itibaren sağanak yağış bekleniyor.

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezinden yapılan açıklamaya göre, 15 Şubat Perşembe günü sabah saatlerinden itibaren kentin kuzey ilçeleri ağırlıklı olmak üzere sağanak bekleniyor.

Meteoroloji'den yapılan açıklamada, "Perşembe günü sabah saatlerinden itibaren İstanbul’da kuzey ilçeleri ağırlıklı olmak üzere kuvvetli sağanak yağış beklendiğinden su baskını, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, metrekareye 20 ile 40 kilogram su düşmesinin beklendiği kaydedildi.

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