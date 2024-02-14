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Meteoroloji'den İstanbul'a uyarı! Saat verildi

Meteoroloji'den İstanbul'a uyarı! Saat verildi
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Meteoroloji'den yapılan açıklamaya göre, İstanbul'da yarın sabah saatlerinden itibaren sağanak yağış bekleniyor.

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezinden yapılan açıklamaya göre, 15 Şubat Perşembe günü sabah saatlerinden itibaren kentin kuzey ilçeleri ağırlıklı olmak üzere sağanak bekleniyor.

Meteoroloji'den yapılan açıklamada, "Perşembe günü sabah saatlerinden itibaren İstanbul’da kuzey ilçeleri ağırlıklı olmak üzere kuvvetli sağanak yağış beklendiğinden su baskını, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, metrekareye 20 ile 40 kilogram su düşmesinin beklendiği kaydedildi.

İŞTE HARİTALARLA 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU TAHMİNLERİ:

haritalı hava durumu tahmini

haritalı hava durumu tahmini

haritalı hava durumu tahmini

haritalı hava durumu tahmini

haritalı hava durumu tahmini

 

 

 

 

Etiketler istanbul kuvvetli yağış meteoroloji sağanak uyarı
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