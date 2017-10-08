Meteoroloji'den uyarı üzerine uyarı !

Meteoroloji'den uyarılar peş peşe geldi. İstanbul başta olmak üzere batı illeri için günlerdir uyarısı yapılan yağmur gece başladı. Yağmur yer yer yer etkili oluyor. Meteoroloji bugün yurdun birçok kesiminde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağış beklendiğini duyurdu. Hava sıcaklıklarının 4 ile 6 derece düşeceği belirtiliyor. İstanbul'da yağmurun da etkisiyle sıcaklıkların 15 derece düştüğü belirtiliyor. Rize Trabzon ve Giresun ve Antalya için de sağanak yağış uyarısı yapıldı.

Meteoroloji ve AKOM günlerdir uyarıyordu. İstanbul'da yağmur dün akşam saatlerinde başladı. Gece yarısını geçtikten sonra ise yağış şiddetini artırdı. Kent genelinde etkisini gösteren yağış nedeniyle ana caddeler ve bazı ara yollarda su birikintileri oluştu. Taksim'de yağmura hazırlıksız yakalananlar ıslandı, yanlarında şemsiye taşıyanlar ise şemsiyelerini açarak yağmurdan korundu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son değerlendirmelerine göre bugün yurdun birçok kesiminde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Yapılan son değerlendirmelere göre, Marmara'nın doğusu, Ege, Batı ve Orta Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Batı ve Orta Karadeniz ile Bursa, Balıkesir, Adana, Osmaniye, Hatay'ın kıyı kesimleri ile Konya'nın kuzey kesimleri ve Sivas çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

SICAKLIKLAR AZALACAK

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının batı bölgelerde 4 ile 6 derece azalacağı, Orta ve Doğu Karadeniz'de 3 ile 5 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın, genellikle güney ve güneydoğu, Marmara, Ege ve Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Batı Akdeniz ve Antalya çevreleri ile Doğu Karadeniz'de kuvvetli (40-70 km/sa), İç Anadolu'nun doğusu, Batı ve Orta Karadeniz ile Doğu Anadolu'nun batısında kuvvetlice (30-50 km/sa) esmesi bekleniyor.

ANTALYA İÇİN DE UYARI VAR...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Antalya'nın Korkuteli, Döşemealtı, Konyaaltı ve Kepez ilçeleri ve Burdur Bucak, Çeltikçi, Ağlasun ilçelerinde bugün öğle saatlerinden itibaren gece yarısına kadar görülecek olan sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli olmasını beklendiğini açıkladıYapılan açıklamada, "Pazar öğle saatleri arasında Antalya ve doğu ilçelerinde (Antalya, Serik, Manavgat, İbradı, Akseki, Gündoğmuş, Alanya) çok kuvvetli (50-75 kg/metrekare) olması beklendiğinden meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" denildi.

RİZE, TRABZON, GİRESUN...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Rize Trabzon ve Giresun'da çevrelerinde yarın görülecek sağanak yağışların, kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli olmasının beklendiğini açıkladı.

15 DERECE BİRDEN DÜŞTÜ

İTÜ Uçak ve Uzay Bilimleri Fak. Meteoroloji Müh. Bölm. Öğretim Üyesi Prof. Dr. Orhan Şen, sıcaklıkların bugün 8 derece birden düşeceğini ve şiddetli yağışların görüleceğini duyurmuştu. İstanbul'da hava sıcaklığı 15 derece birden düştü. İ Dün hava sıcaklığının Üsküdar'da 27, Kadıköy'de 26, Florya'da ise 25.8 derece olarak ölçüldüğü İstanbul'da bugün sıcaklık 12 derece.

KUVVETLİ LODOS

Öte yandan Edremit Körfezi’nde saatteki hızı 45 kilometreye ulaşan lodos yaşamı olumsuz etkiliyor.Burhaniye ve Edremit sahillerinde etkili olan lodos nedeniyle sahil yürüyüş yolları sular altında kaldı, balıkçılar denize açılamadı. Akçay kordonunda betona vuran dalgalar 4-5 metre yüksekliğe ulaşıyor.

TEKİRDAĞ'DA SAĞANAK

Tekirdağ'da akşam saatlerinden itibaren etkili olan sağanak hayatı olumsuz etkiledi. Kent genelinde etkisini gösteren yağış nedeniyle ana caddeler ve bazı ara yollarda su birikintileri oluştu. Sağanak sebebiyle sürücüler ve vatandaşlar zor anlar yaşadı, trafik akışında aksamalar meydana geldi.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, 21 derece

İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde aralıklı sağanak yağışlı, 19 derece

İzmir: Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde aralıklı sağanak yağışlı, 22 derece

Bursa: Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde aralıklı sağanak yağışlı, 17 derece

Adana: Parçalı ve zamanla yer yer çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra aralıklı sağanak yağışlı, 31 derece

Antalya: Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kuvvetli, yer yer çok kuvvetli olması bekleniyor, 26 derece

Samsun: Parçalı yer yer çok bulutlu, gece saatlerinden sonra aralıklı sağanak yağışlı, 29 derece

Trabzon: Parçalı yer yer çok bulutlu, 29 derece

Erzurum: Parçalı ve az bulutlu, 19 derece

Diyarbakır: Az bulutlu ve açık, 28 derece