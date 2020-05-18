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  3. 18 Mayıs 2020 00:17

Meteoroloji'den yeni açıklama: Sıcak havalar ne kadar daha devam edecek ?

Türkiye'yi bir anda etkisi altına alan ve haftasonu özellikle Ege ve Akdeniz'de Mayıs ayı rekoru kıran sıcak havaların önümüzdeki günlerde de devam edeceği açıklandı.

Meteoroloji'den yeni açıklama: Sıcak havalar ne kadar daha devam edecek ?
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü, sıcak hava dalgası konusunda vatandaşlara uyarılarda bulundu.

Meteoroloji’nin uyarısında “Yurdumuzda etkili olan sıcak hava dalgasının önümüzdeki hafta Marmara bölgesi, Karadeniz ve Doğu Anadolu bölgesinde etkisini azaltacağı ancak Ege bölgesi, Akdeniz, İç Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgesinde perşembe gününe kadar etkili olmaya devam edeceği tahmin ediliyor” ifadeleri kullanıldı.

Sıcak hava dalgası Ege bölgesi, Akdeniz, İç Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgesinde perşembe gününe kadar etkili olmaya devam edecek.

Meteoroloji geçtiğimiz hafta da birçok il için sıcaklık uyarısında bulunmuş ve çok sayıda ilimizde 90 yıllık sıcaklık rekorları kırılmıştı.

MUĞLA'DA 3 GÜN ÜST ÜSTE SICAKLIK REKORLARI KIRILDI

Meteoroloji, mayıs ayı sıcaklık rekoru kıran illeri de paylaştı. Meteoroloji'den yapılan açıklamada, "Antalya'da 1945 yılında 38.7 derece, bugün 43 derece. Aydın'da 1969'da 40.2 derece, bugün 42.6 derece. Muğla'da 3 gün üst üste sıcaklık rekorları kırılarak mayıs ayı sıcaklık rekoru 39.1 derece olarak kayıtlara geçmiştir" ifadelerine yer verildi.

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