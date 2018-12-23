Sanatçılar Metin Akpınar ve Müjdat Gezen hakkında soruşturma başlatıldı. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, bir televizyon kanalında sarf ettiği sözler nedeniyle Metin Akpınar ve Müjdat Gezen hakkında başlatılan soruşturmaya ilişkin yazılı açıklama yaptı. Açıklamada soruşturma kapsamında Müjdat Gezen ve Metin Akpınar'ın savunmalarının alınması amacıyla davet edildikleri belirtildi.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcısı İsmail Uçar imzası ile yayınlanan yazılı açıklama şöyle: "Bazı basın organları ile sosyal medya hesaplarında Uğur Dündar tarafından sunulan Halk Arenası adlı programın 21.12.2018 tarihli bölümüne katılan Müjdat Gezen ve Metin Akpınar'ın Türkiye Cumhuriyeti Devleti Cumhurbaşkanını hedef alarak hakaret içerikli sözler söyleyip darbe ve ölüm tehdidinde bulundukları yönünde haberler yer aldığının tespiti üzerine 5271 Sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu'un 160. Maddesi uyarınca işin aslını araştırmak ve sorumlular hakkında yasal gereğine tevessül etmek amacıyla 22.12.2018 tarihinde soruşturma başlatılmış ve her iki şüpheli savunmaları alınmak üzere Cumhuriyet Başsavcılığımıza davet edilmiş olup, keyfiyet tüm basın/yayın organlarına saygı ile duyurulur."

Oyuncu Metin Akpınar'ın katıldığı bir televizyon programında iç savaş ve darbe çağrısında bulunduğu iddia edilmişti.

METİN AKPINAR NE DEMİŞTİ

Halk TV'de Uğur Dündar'ın sunduğu Halk Arenası programına konuk olan sanatçı Metin Akpınar burada yaptığı konuşmada "Demokrasiye ulaşamazsak belki lideri ayağından asarlar, belki mahzenlerde zehirlenerek ölür, belki de başka liderlerin yaşadığı kötü sonları yaşayabilirler" ifadelerini kulanmıştı.

DEİK Mali Genel Kurulu'nda konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Bu ülkenin Cumhurbaşkanını ipte sallandıracakmış. Bunlar sanatçı müsveddesi. Bedelini ödeyecekler. Şimdi git bunun bedelini öde" açıklamasında bulunmuştu.

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Erdoğan'dan Metin Akpınar'a: Bedelini ödeyecek