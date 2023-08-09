Metrobüste yer verme kavgası: Uçan tekmeler havada uçuştu

İstanbul'da metrobüste yer verme nedeniyle çıkan tartışmada uçan tekmeler havada uçuştu.

Metrobüste yer verme nedeniyle tartışan iki kişi arasında kavga çıktı. Kavgada birbirlerine uçan tekme ile saldıranları kadınlar ve diğer yolcular ayırdı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

TARTIŞMA BÜYÜYEREK KAVGAYA DÖNÜŞTÜ

Olay, bugün öğle saatlerinde Yenibosna-Sefaköy arasında Beylikdüzü istikametine giden metrobüste yaşandı. Edinilen bilgiye göre, kimliği alınmayan iki yolcu arasında yer verme nedeniyle tartışma çıktı. Büyüyen tartışma kavgaya dönüştü.

UÇAN TEKMELER HAVADA UÇUŞTU

Diğer yolcular araya girmeye çalıştı ancak şahıslar birbirine saldırmaya devam etti. Daha sonra genç yolcu, diğerine uçan tekme attı. Bunun üzerine diğeri de karşılık vererek gence uçan tekme atınca ortalık birbirine girdi. Araya kadın ve diğer yolcuların girmesiyle taraflar ayrıldı. Bunun üzerine sürücü Sefaköy durağında bir tarafı indirerek kavgayı sonlandırdı.



Yaşanan kavga ve kargaşa anı bir yolcunun cep telefonu tarafından kaydedildi.