MetroPoll'ün son seçim anketi açıklandı: Hesaplar bir kez daha değişti

Erken seçim anketlerine bir yenisi daha eklendi. MetroPOLL Araştırma'nın gerçekleştirdiği "Bu pazar seçim olsa" anketinde ise yerel seçimlerin ardından değişen dengelerin bir kez daha değiştiği ortaya çıktı.

MetroPOLL Araştırma, eylül ayında yaptırılan "Bu Pazar Seçim Olsa" anketinin sonuçlarını paylaştı. MetroPOLL Araştırma'nın Kurucusu Özer Sencar, paylaştığı ankete ilişkin, "Medyada Metropoll’ün Eylül araştırma verilerini yönelik manipülatif konuşma ve yorumlar yapılıyor. Bunların bazıları raporu görmedikleri için bazıları da kamuoyunu yanlış bilgilendirmek amacını gütmektedir. Aşağıda partilerin Eylül ayı oy desteklerini sunuyorum" dedi. 12-19 Eylül tarihleri arasında 28 ilde 1576 kişi ile yapılan ankette katılımcılara, "Bu pazar milletvekili seçimi olsa hangi siyasi partiye oy verirsiniz?" sorusu yöneltildi. Ankete göre AK Parti 21 puan ile ilk sırada, CHP ise 20.6 puanla ikinci sırada yer aldı. Kararsızların puanı 13.5 olan ankette, "Protesto oy" vereceklerini belirtenlerin puanı 15.8 oldu. PARTİLERİN OY ORANI Kararsız, cevapsız, protesto oylar orantısal olarak dağıtıldıktan sonra partilerin oy oranı şöyle oldu: AK Parti: 31.9

CHP: 31.4

MHP: 9.3

İYİ Parti: 4.9

DEM: 9.6

Yeniden Refah: 3.9

Zafer Partisi: 3.7

Türkiye İşçi Partisi: 1.7

Diğer: 3.6