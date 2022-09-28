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MGK toplanıyor! Yunanistan ile kriz masada

MGK toplanıyor! Yunanistan ile kriz masada

Milli Güvenlik Kurulu bugün yoğun bir gündemde toplanacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlık edeceği toplantıda iç ve dış gündemdeki gelişmeler ele alınacak. Yunanistan'ın Ege'deki adımları, Suriye'nin kuzeyindeki gelişmeler ve Rusya ile Ukrayna arasında devam eden kriz, öncelikli gündem başlıkları olacak.

Milli Güvenlik Kurulu (MGK), kritik başlıklarla Beştepe'de toplanacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığındaki toplantıda Yunanistan'ın gerilimi artıran adımları kapsamlı bir şekilde ele alınacak.

Ege'deki adaların uluslararası hukuk çiğnenerek silahlandırılması ve Yunanistan'daki Amerikan üslerinin artması başta olmak üzere son gelişmeler değerlendirilecek.

Terörle mücadele de MGK gündeminde

Yurt içi ve sınır ötesinde terörle mücadele operasyonları da kurulun gündeminde yer alacak. Özellikle Suriye'nin kuzeyinde devam eden mevcut operasyonlar ve bundan sonra atılacak adımlar masaya yatırılacak.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın hem yurt içinde, hem de Suriye ve Irak'ta devam eden terörle mücadele operasyonları hakkında sunum yapması bekleniyor.

Tahıl anlaşmasının takibi ve ateşkes çabaları değerlendirilecek

MGK'da Rusya-Ukrayna krizi, tahıl koridoru anlaşmasının takibi ve ateşkes çabaları gözden geçirilecek.

Milli Güvenlik Kurulu toplantısında alınan kararlar, toplantı sonrası yapılacak yazılı açıklama ile kamuoyu ile paylaşılacak.

Etiketler mgk milli güvenlik kurulu yunanistan terörle mücadele
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