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MHP lideri Bahçeli için Saffet Sancaklı'dan yeni ünvan: ''Yolbaşçı''

MHP lideri Bahçeli için Saffet Sancaklı'dan yeni ünvan: ''Yolbaşçı''
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MHP lideri Bahçeli'yi makamında ziyaret eden Kocaeli Milletvekili Saffet Sancaklı, Bahçeli için "liderimiz, yolbaşçımız" dedi...

MHP Kocaeli Milletvekili Saffet Sancaklı, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’yi makamında ziyaret etti. Ziyareti sosyal medya hesabından duyuran Sancaklı, Bahçeli’ye geçmiş olsun dileklerini iletti.

Sancaklı, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı;

"Liderimiz, Yolbaşçımız, Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli Beyefendi'yi ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerimizi ilettik. Rabbim size sağlıklı, uzun ömür versin; sizi başımızdan eksik etmesin"

MHP lideri Bahçeli'yi makamında ziyaret eden Kocaeli Milletvekili Saffet Sancaklı, Bahçeli için "liderimiz, yolbaşçımız" dedi...

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Etiketler saffet sancaklı Devlet Bahçeli MHP
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