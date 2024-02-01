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MHP'de Hüseyin Sözlü görevinden alınıp disiplin kuruluna sevk edildi!

MHP'de Hüseyin Sözlü görevinden alınıp disiplin kuruluna sevk edildi!
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Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, Siyasi ve Yerel İşlerden Sorumlu Genel Başkan Başdanışmanı Hüseyin Sözlü'nün başdanışmanlık görevinden alındığını ve disiplin kuruluna sevk edildiğini açıkladı.

Yalçın'ın açıklaması şu şekilde;

Yerel seçim çalışmaları sırasında parti disiplini ve politikalarına aykırı davranışlar sergilemeleri nedeniyle Adana ilinin Karaisalı, Saimbeyli ve Yumurtalık ilçe başkanlıkları kapatılmıştır. Aynı gerekçeyle, Siyasi ve Yerel İşlerden Sorumlu Genel Başkan Başdanışmanı Hüseyin Sözlü, başdanışmanlık görevinden alınmış olup, tedbirli olarak merkez disiplin kuruluna sevk edilmiştir. Kamuoyuna duyurulur.

Etiketler disiplin görev hüseyin sözlü
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