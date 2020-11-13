MHP'deki kan kaybı gözler önüne serildi

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı siyasi partilerin üye sayılarıyla ilgili verileri güncellendi. 2023 yılında 15 milyon üye hedefi bulunan AKP 41 günde 450 binin üzerinde yeni üyeyle 11 milyon üye sayısını geçerken Cumhur İttifakı ortağı MHP’nin üye sayısı ise azaldı.

Siyasi partilerin faaliyetlerini takip eden ve belirli aralıklarla güncel üye sayılarını yayınlayan Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı partilerin üye sayılarını 11 Kasım tarihi itibariyle ilan etti.

Gazete Duvar’dan Serkan Alan’ın haberine göre; üye sayısını artırmaya dönük kampanyalarını sürdüren AKP 11 milyonu geçti. Cumhur İttifakı ortağı MHP’nin üye sayısında düşüş yaşanırken AKP’den ayrılan isimlerin kurduğu Gelecek Partisi ile Demokrasi ve Atılım Partisi’nin üye sayılarında artış yaşandı.

AKP’NİN ÜYE SAYISI 11 MİLYONU GEÇTİ

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın her yıl 1 milyon olmak üzere 2023 yılı için 15 milyon üye hedefi koyduğu AKP geride kalan süreçte partiye üyelik kampanyalarına hız verdi.

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’nın 1 Ekim tarihinde açıkladığı üyelik sayılarında 10 milyon 592 bin 23 üyesi bulunan AKP, geride kalan 41 günde 457 bin 933 bin yeni üye katılımıyla toplam üye sayısını 11 milyon 49 bin 956’ya çıkardı.

MHP’NİN ÜYE SAYISI GERİLEDİ

AKP’nin aksine Cumhur İttifakı ortağı Milliyetçi Hareket Partisi’nin üye sayısında ise geride kalan 41 günde düşüş yaşandı. 1 Ekim tarihinde 495 bin 644 üyesi bulunan MHP’nin üye sayısı bu süreçte 2 bin 650 kişi azalarak 492 bin 994’e geriledi.

İYİ PARTİ 2020 YILI İÇİN BELİRLEDİĞİ 400 BİN HEDEFİNE HENÜZ ULAŞAMADI

2020 yılı sonunda 400 bin üye hedefiyle üyelik kampanyası yürüten İYİ Parti ise son açıklanan rakamlara göre henüz bu hedefine ulaşamadı. 1 Ekim tarihinde 306 bin 809 olan partinin üye sayısı 9 bin 510 artarak 316 bin 319 oldu.

CHP’NİN ÜYE SAYISI DA GERİLEDİ

Meclis’in ikinci büyük partisi olan CHP’nin üye sayısında da geride kalan 41 günde azalma yaşandı. 1 Ekim tarihinde 1 milyon 253 bin 940 üyesi bulunan partinin üye sayısı bin 35 kişi azalarak 1 milyon 252 bin 905 olarak kayıtlara geçti.

Halkların Demokratik Partisi’nin güncel üye sayısı 40 bin 509, Saadet Partisi’nin güncel üye sayısı ise 217 bin 309 olarak kayıtlarda yer aldı.

GELECEK VE DEVA ÜYE SAYILARINI ARTTIRDI

AKP’den istifa eden eski Başbakan Ahmet Davutoğlu’nun genel başkanlık görevini üstlendiği Gelecek Partisi de geride kalan 41 günde üye sayısını artıran partiler arasında yer aldı. Bu dönemde 1’inci Olağan Kongresi’ni de yapan parti 1 Ekim’den bu yana 777 yeni üyeyle birlikte toplam 14 bin 986’ya ulaştı.

AKP’den ayrılarak siyasi parti kuran ve il, ilçe kongreleriyle örgütlenme çalışmalarını sürdüren Ali Babacan liderliğindeki DEVA da geride kalan 41 günde üye sayısını artırdı. 1 Ekim’de 5 bin 157 üyesi bulunan siyasi parti bu süreçte 4 bin 374 yeni üye katılımıyla toplam 9 bin 531 üyeye ulaştı.

2020’DE KURULAN 18 SİYASİ PARTİDEN 10’UNUN ÜYESİ BULUNMUYOR

Öte yandan 2020 yılının geride kalan 11 ayında 18 yeni siyasi parti kuruldu ve toplam siyasi parti sayısı 98’e yükseldi. Ali Babacan liderliğinde kurulan DEVA’nın yanı sıra yeni kurulan siyasi partilerden Güç Birliği Partisi’nin bin 607, Anadolu Birliği Partisi’nin 145, Merkez Ana Partisi’nin 60, Cumhuriyet ve İstiklal Partisi’nin 66, Yeniden Birlik Partisi’nin 49, Barış ve Eşitlik Partisi’nin 23, Aydınlık Geleceğin Partisi’nin ise 32 üyesinin bulunduğu bilgisi Yargıtay tarafından açıklandı.

2020 yılında kurulan ve henüz üyesi bulunmayan 10 siyasi parti ise şu şekilde sıralandı:

Toplumsal Özgürlük Partisi, Umut Partisi, Yeni Yol Partisi, Değişim ve Demokrasi Partisi, Yenilik Partisi, Güzel Parti, Cesur Düşünce Partisi, Kuvayi Milliye Partisi, Doğru Parti, Bizim Parti.