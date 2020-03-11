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  3. 11 Mart 2020 13:17

MHP'li Enginyurt'tan AK Partililere: ''Korkak fareler!''

MHP Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt, kendisine ait sosyal medya hesabından “AK Partili değil, AKP’li grup sinsice eski konuşmalarımı yayınlayarak, iftira atarak, bel altı vurarak kahpelik yapıyor. Menfaat için kurduğunuz çeteyi anlatmak görevimiz, hodri meydan” paylaşımında bulundu.

MHP'li Enginyurt'tan AK Partililere: ''Korkak fareler!''
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Eski konuşmalarının internet ortamında yayınlanmasına sert tepki gösteren MHP Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt, bu olayı bir grup AK Partilinin gerçekleştirdiğini belirtti.

Enginyurt, sosyal medya hesabından “Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a, Liderim Devlet Bahçeli, Cumhur İttifakı dediği için sahip çıkarken, AK Partili değil, AKP’li grup, sinsice eski konuşmalarımı yayınlayarak, iftira atarak, bel altı vurarak kahpelik yapıyor. Menfaat için kurduğunuz çeteyi anlatmak görevimiz, hodri meydan” diye yazdı.

MHP’li Enginyurt, kısa süre sonra ikinci bir tweet atarak eleştirilerini sürdürdü.

Enginyurt ikinci mesajından şu ifadelere yer verdi

* Düşmanın delikanlı olanı makbuldür. Yüze gülüp, arkadan kahpelik yapana düşman bile denmez, ancak kahpe çocuğu olurlar. Sanal alemin korkak fareleri sizi tanıyoruz.

* Sizi bundan sonra abileriniz de koruyamayacak. Makamlar sizin olsa da, sokaklar bizim. İlk karşılaşma anını bekleyin. Çok heyecanlı olacak.

 

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