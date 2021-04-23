Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer'in, MHP Kocaeli Milletvekili Saffet Sancaklı'nın oğlu Mert Sancaklı ile ortak olduğu iddialarına Saffet Sancaklı'dan cevap gedli.

Adı milyar dolarlık dolandırıcılık iddiasına karışan Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer'in, MHP Kocaeli Milletvekili Saffet Sancaklı'nın oğlu Mert Sancaklı ile ortak olduğu iddia edildi. Sancaklı, konuyla ilgili bir açıklama yaptı.

Cumhuriyet'in haberine göre; Ticaret Sicili’nde yer alan bilgiler araştırıldığında, Mert Sancaklı ve Fatih Özer’in, 28 Eylül 2020 tarihinde “Hoppara Ödeme ve Elektronik Para Hizmetleri” adlı bir şirket kurduğu görüldü.

Özer ve Sancaklı’nın kurucusu olduğu "Hoppara" adlı şirket, kripto paraların ticaretinin yapıldığı borsalara para göndermek için de kullanılan bir sanal cüzdan.

Konuya ilişkin açıklama yapan Sancaklı şu ifadelere yer verdi:

"Son bir kaç gündür kamuoyunu meşgul eden dolandırıcılık iddialarıyla ilgili oğlumun ve benim odırnın geçtiği olaylardan büyük bir üzüntü duyuyorum.

Saffet Sancaklı adını ve şahsını bilen herkes bilir ki bizim söz konusu iddialara dair boya tımızın hiçbir döneminde hardal tanesi kadar haksızlık, hukuksuzluk, şerefsizlikle yanyana gelmemiştir.

Şerefle taşıdıgım milli takım şuurunu ve Ayyıldızlı Al Bayrağı yaşatmak ve ona leke kondurmamayı hayat anlayışı olarak benimsemişimdir. Bu anlayışın ifadesi olarak Türk milletinin en şuurlu siyasi merkezi olan MHP'de şerefimle milletvekilliği yapıyorum.

Hayatım boyunca şerefim ve haysiyetimle yaşdım. Milli şahsiyetime dönük en küçük lekeyi bile kabul etmem mümkün değildir. Gündemdeki bu konuda oglumun ve şahsımın en küçük bir dahli olmadığına dair bütün değerlerim, namusum ve şerefim üzerine and içerim.

Bahsi geçen ve dolandırıcılık yaptığı iddia edilen şirketin adı THODEX'tir. Bu şirketle oğlum Mert Sancaklı'nın veyahut herhangi Sancaklı'nın fiili hiçbir bağı olmamıştır ve halen de bulunmamaktadır. Devletimizin yapacağı tahkikat sonucunda gerçek ortaya çıkacaktır."