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Mide bulandıran olay: Ekmeğin içinden hamamböceği çıktı

Mide bulandıran olay: Ekmeğin içinden hamamböceği çıktı
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Elazığ’da ekmeği yemek içini bölen şahıs, ekmeğin içinde hamamböceğini görünce hayatının şokunu yaşadı.

Edinilen bilgiye göre, bir şahıs büfeye giderek ekmek aldı. Ekmeği yemek için bölen şahıs, yabancı bir madde fark etti. Yabancı maddeyi dikkatle inceleyen şahıs, bunun hamam böceği olduğunu gördü.

ŞAŞKINLIK YAŞADI
Gördüğü manzara karşısında büyük şaşkınlık yaşayan şahsın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’ne şikayette bulunacağı öğrenildi.

Elazığ'da bir hafta önce yine bir ekmeğin içerisinde naylon ip çıkarken dün ise bir sucuğun içerisinden kurtçuklar fışkırmıştı.

Etiketler ekmek böcek hamamböceği
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