Millet davasına sahip çıkıyor

Yurt genelinde görülen “Darbe Davaları”ndan bir diğeri, 9-13 Ekim tarihleri arasında Silivri’de görülecek. 15 Temmuz gecesi ülkemize karşı yapılan alçak saldırının sorumlusu olan birçok sanığın yargılanacağı dava, halkımızın yoğun katılımıyla pazartesi gününden itibaren Silivri Adliyesi’nde görülmeye başlayacak.

Vatandaşların, 15 Temmuz darbe girişiminden sonra meydanlarda tuttuğu demokrasi nöbetlerinde olduğu gibi, davaların takibinde de aynı kararlılığı göstererek, 9-13 Ekim’de Silivri Adliyesi’nde yapılacak olan duruşmalara yine büyük kalabalıklar halinde katılımı bekleniyor. “Davana sahip çık, Silivri’ye doğru yola çık” sloganıyla Silivri’ye gidecek binlerce kişi duruşmayı yakından takip edecek.

Sosyal medyada başlatılan ve çok konuşulan #DavanaSahipÇık furyası da, bu davanın halk tarafından ne kadar özen ve dikkatle takip edildiğini ve sanıklara karşı konulan tepkinin büyüklüğünün bir kanıtı olarak ortaya çıkıyor. Vatandaş, #DavanaSahipÇık hashtagi ile vatan hainlerine karşı tepkilerini ortaya koyarken hakim ve savcıların yanında olduklarını da birkez daha tüm dünyaya gösteriyorlar.

Darbe girişiminden bu yana geçen bir yılda, dava ve tutuklamalara dair sayılar da oldukça dikkat çekiyor. Fetullahçı Terör Örgütü’ne açılan soruşturma sayısı 11 bin’i bulurken, sadece İstanbul’da 700 dava açıldığı görülüyor. Darbe davaları kapsamında 7 bin 500’ü asker, 10 bin 800’ü polis olmak üzere toplamda 47 bin kişi tutuklanırken toplamda 115 bin kişi de gözaltında tutuluyor.