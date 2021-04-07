Milletvekilleri ve danışmanları derken... Bakın şimdi de vatandaştan önce kimler aşılanacak!

Milyonlarca vatandaş aşı olmak için sırasının gelmesini beklerken Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile yaptığı görüşmenin ardından futbolcuların aşılama kapsamına alındığını açıkladı.

Özellikle Milli Takım arasından sonra birçok futbolcuda corona virüsüne rastlanılmasının ardından çok önemli bir gelişme yaşandı. TFF, futbolcuların aşılama kapsamına alınması için Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’dan onay aldı.

FOX Haber’de İsmail Küçükkaya, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir ile konu hakkında yaptığı görüşmeyi açıklarken, alınan kararı da duyurdu.

Küçükkaya, “TFF Başkanı Nihat Özdemir’den haberi aldım. Nihat Özdemir, TFF olarak Ankara’da konuyu detaylı olarak ele aldıklarını, devletin ilgili kurumlarıyla temasa geçtiklerini ve futbolcuların aşılama kapsamına alındığını belirtti” sözleriyle kararı izleyenleriyle paylaştı.

Konuyla ilgili paylaşım yapan bazı vatandaşlar alınan kararın yanlış olduğunu değerlendirirken, bazı kişiler ise doğru buldu.

17 MİLYON KİŞİ AŞILANDI

Sağlık Bakanlığı'ndan alınan bilgilere göre Türkiye'de 6 Nisan 2021 tarihi itibariyle aşılanan kişi sayısı 17 milyon 422 bin 671'e yükseldi.

Öte yandan birinci doz uygulanan kişi sayısı 10.131.959, ikinci doz uygulanan kişi sayısı ise 7.290.712 olarak açıklandı.

AŞI GRUPLARI

Hastalığa maruz kalma, hastalığı ağır geçirme ve bulaştırma riskleri ile hastalığın toplumsal yaşamın işleyişi üzerindeki olumsuz etkisi değerlendirilerek COVID-19 aşısı uygulanacak gruplar belirlenmiş olup bu gruplara sırasıyla uygulanacaktır.

Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "Hastalığa maruz kalma, hastalığı ağır geçirme ve bulaştırma riskleri ile hastalığın toplumsal yaşamın işleyişi üzerindeki olumsuz etkisi değerlendirilerek COVID-19 aşısı uygulanacak gruplar belirlenmiş olup bu gruplara sırasıyla uygulanacaktır." denilmişti.