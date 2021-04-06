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  3. Pes! Vallahi pes, billahi pes! Millet beklerken, vekili de, danışmanı da aşı oluyor!

Milletvekili danışmanları ve TBMM çalışanları aşıda öncelikli sıraya alındı

Türkiye'de milyonlarca vatandaş koronavirüs aşısında kendi sırasını beklerken, TBMM'de siyasi parti ayrımı yapılmaksızın tüm milletvekilleri danışmanlarının ve Meclis çalışanlarının koronavirüs aşılanmasına başlandı.

Sağlık Bakanlığınca hazırlanan koronavirüs aşılama programında öncelikli gruba milletvekili danışmanları ve TBMM çalışanları da eklendi. 

Bakanlık aşılama gruplarını açıklarken "Hastalığa maruz kalma, hastalığı ağır geçirme ve bulaştırma riskleri ile hastalığın toplumsal yaşamın işleyişi üzerindeki olumsuz etkisi değerlendirilerek COVID-19 aşısı uygulanacak gruplar belirlenmiş olup bu gruplara sırasıyla uygulanacaktır." demişti.

17 MİLYON KİŞİ AŞILANDI

Sağlık Bakanlığı'ndan alınan bilgilere göre Türkiye'de 6 Nisan 2021 tarihi itibariyle aşılanan kişi sayısı 17 milyon 422 bin 671'e yükseldi.

Öte yandan birinci doz uygulanan kişi sayısı 10.131.959, ikinci doz uygulanan kişi sayısı ise 7.290.712 olarak açıklandı.

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AŞI GRUPLARI

Hastalığa maruz kalma, hastalığı ağır geçirme ve bulaştırma riskleri ile hastalığın toplumsal yaşamın işleyişi üzerindeki olumsuz etkisi değerlendirilerek COVID-19 aşısı uygulanacak gruplar belirlenmiş olup bu gruplara sırasıyla uygulanacaktır.

Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "Hastalığa maruz kalma, hastalığı ağır geçirme ve bulaştırma riskleri ile hastalığın toplumsal yaşamın işleyişi üzerindeki olumsuz etkisi değerlendirilerek COVID-19 aşısı uygulanacak gruplar belirlenmiş olup bu gruplara sırasıyla uygulanacaktır." denilmişti.

 

Etiketler aşı koronavirüs aşısı tbmm milletvekili milletvekili danışmanları meclis çalışanları aşı sırası
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