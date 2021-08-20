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Milli Eğitim Bakanı Özer, yüz yüze eğitimin kurallarını açıkladı

Milli Eğitim Bakanı Özer, yüz yüze eğitimin kurallarını açıkladı

Milli Eğitim Bakanı Özer, 6 Eylül'de başlayacak yüz yüze eğitimle ilgili 81 ilin milli eğitim müdürleriyle toplantı yaptı. Özer, yüz yüze eğitim için alınacak tedbirleri açıkladı.

Millî Eğitim Bakanı Mahmut Özer, yüz yüze eğitim kararının kamuoyuna açıklanmasının ardından bakanlık yöneticileri ile bir araya geldi. Toplantıya ilgili birim amirleri ve 81 il millî eğitim müdürü katıldı.

6 Eylül'de tam zamanlı olarak yüz yüze eğitime başlanacağını, 1-3 Eylül günlerinde ise okul öncesi ve ilkokul birinci sınıf öğrencileri için uyum eğitimleri yapılacağını hatırlatan Bakan Özer, tek tek tüm illerdeki son çalışmalar hakkında bilgi aldı.

MASKESİZ GİRİLMEYECEK

Sınıf, kantin, yemekhane varsa pansiyon her türlü kapalı alanın her gün dezenfekte edilerek hijyenin sağlanacağını belirten Özer şunları kaydetti:

“Okullarda yüz yüze eğitimin bir kez daha aksamaması için maske, mesafe ve hijyen kurallarından asla taviz vermeyeceğiz. Öğrencilerimiz, öğretmenlerimiz ve diğer eğitim çalışanlarımız; okula maske takarak gelecekler.

PERSONEL VE ÖĞRENCİ DIŞINDAKİLERE SINIRLAMA

Öğrenci ve personelimizin okul içinde maskeye ihtiyaç duymaları durumunda okul idarelerimiz ücretsiz maske temin edecek. Kurum personeli ve öğrenciler dışındaki kişilerin okula giriş ve çıkışları okul yönetimleri tarafından sınırlandırılacak.”

Özer, Bakanlık bünyesinde yeni kurulan elektronik takip sisteminin de devreye girdiğini bu yolla da il, ilçe, kurum ve okul düzeyinde tüm süreçlerin anlık olarak takip edildiğini belirtti.

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Etiketler yüz yüze eğitim milli eğitim bakanı 6 eylül
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