Milli Eğitim Bakanı Tekin'den karne günü Atatürk'süz karne eleştirilerine böyle yanıt verdi

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, ilkokul 1. ve 2. sınıflarda bu yıl ilk kez dağıtılan ve "Atatürksüz karne" eleştirilerine yol açan "öğrenci gelişim raporu"yla ilgili eleştiriler için muhalefeti suçladı ve "niyet okuyuculuğu yapılıyor" dedi.

2025-2026 eğitim öğretim yılının ilk dönemi sona erdi. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Ağrı İbrahim Çeçen İlkokulu'nda öğrencilerin karne heyecanına ortak oldu.

Okul öğretmenleriyle toplantı yapan Bakan Tekin, daha sonra sınıflara girerek karne dağıttı.

Öğrencilere karne vererek başarı dileyen Bakan Tekin, birlikte fotoğraf çekildi.

İki haftalık bir dinlenme döneminin başladığını belirten Bakan Tekin, çocuklardan bol bol kitap okumalarını istedi.

Bakan Tekin, "Bir kere çok yoğun bir 90 günlük süreyi beraber yaşadık. 9 Eylül'den itibaren öğretmeninizle beraber burada çok yoğun bir ders dönemi geçirdiniz. Hepinizi tebrik ediyorum. Çok başarılı bir eğitim öğretim dönemini beraber atlattık. Arada 2 haftalık bir dinlenme dönemi var. Bu dönemde öğretmenin size tavsiye ettiği etkinlikleri yapın. Önümüzde en ciddi sıkıntılarımızdan bir tanesi eve gittiğinizde dijital bağımlılık diye bildiğimiz bir süreçle karşı karşıyayız. Sizden isteğim dijital ortamlarda bulunmayın demiyoruz. Mutlaka bilgisayar, televizyonla vakit geçireceksiniz. Ama bunu ölçülü, abartmadan yapmanız lazım. Eğer ölçüyü kaçırırsanız sağlığınız bozulur. Ailenizle ilişkileriniz bozulur. Eğitim öğretim hayatınız bozulur. Sizden isteğimiz bu dönemi mümkün olduğunca ailenizle dinlenerek kitap okuyarak vakit geçirmenizi istiyoruz" diye konuştu. 

Karne töreninin ardından açıklamalarda bulunan Bakan Tekin ilkokul birinci ve ikinci sınıflara ‘gelişim raporu’ ismiyle verilen karnelerden Atatürk’ün resminin çıkarılmasına gelen tepkilere ilişkin olarak muhalefeti suçladı ve "Okuma yazmayı yeni öğrettiğimiz bir çocuğu notla değerlendirmek artık çok demode bir yaklaşım" ifadelerini kullandı.

Tekin şunları söyledi:

"Biz de Türkiye Yüzyılında Maarif modeli ile beraber öğretmen arkadaşlarımızın çok kapsamlı bir şekilde yani sadece bir notla değil de kapsamlı bir biçimde öğrenciyi değerlendirdikleri, veliye rehberlik yaptıkları ve tatil dönemlerini daha faydalı geçirecekleri şekilde bir izleme tanımlama süreci başlattık. 

Bakın biz Milli Eğitim Bakanlığı olarak Atatürk başta olmak üzere bu ülkeyi bize emanet eden herkese, onların emanetine maddi ve manevi emanetlerine saygı duymak, saygı duyacak bir kuşak yetiştirmekte mükellefiz. Dolayısıyla bizim Atatürk ya da Atatürk'ün saygınlığı ile ilgili olumsuz bir tavır içerisinde bulunacağımızı iddia eden muhalefeti ben buradan kınıyorum. Açık yüreklilikle söylüyorum. Bu açık bir niyet okuyuculuktur. Karnemiz ve gelişim raporumuz burada. Şimdi bu yeni bir uygulama. Bu da karnemiz."

 

