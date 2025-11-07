Milli Eğitim Bakanlığı 2026 yılı sınav takvimini açıkladı

Milli Eğitim Bakanlığı, 2025 ve 2026 yılında yapılacak sınavların tarihlerini açıkladı.

Milli Eğitim Bakanlığı 2026 yılının sınav uygulama takvimini yayımladı. Takvime göre; Sınavla Öğrenci Alacak Ortaöğretim Kurumlarına İlişkin Merkezi Sınav (LGS) 14 Haziran 2026 Pazar günü, İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS) 26 Nisan 2026 Pazar günü yapılacak.



Ayrıca takvimde; gerçekleştirilecek Açık Öğretim Kurumları Sınavları, izleme araştırmaları ile e-Sınav merkezlerinde yapılacak sınavların tarihlerine de yer verildi.



Takvime, ‘https://www.meb.gov.tr’ adresi üzerinden ulaşılabiliyor.

Sıra Sınav Adı Sınav Türü Sınav Tarihi 1 2025-2026 Eğitim-Öğretim Yılı I. Dönem Ülke Geneli Ortak I. Yazılı Sınavlar 2026/1 Yazılı Sınav 7. Sınıf Türkçe: 4 Kasım 2025 8. Sınıf Türkçe: 5 Kasım 2025 9. Sınıf Matematik: 6 Kasım 2025 2 Adalet Bakanlığı Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavı Yazılı Sınav 30 Kasım 2025 3 Açık Öğretim Kurumları I. Dönem Sınavı 2025-2026 AÖO-AÖL-AÖİHL-MAÖL/1 e-Sınav Aralık 2025 Yazılı Sınav 20-21 Aralık 2025 4 MEB Görevde Yükselme Sınavı 2026 Yazılı Sınav 7 Şubat 2026 5 Yurt Dışında Görevlendirilecek Okutman ve Öğretmenlerin Mesleki Yeterlilik Sınavı 2026 e-Sınav 8 Şubat 2026 6 Açık Öğretim Kurumları II. Dönem Sınavı 2025-2026 AÖO-AÖL-AÖİHL-MAÖL/2 e-Sınav Mart 2026 Yazılı Sınav 14-15 Mart 2026 7 TIMSS 2027 Pilot Uygulama Bilgisayar Tabanlı Değerlendirme 30 Mart - 24 Nisan 2026 8 2025-2026 Eğitim-Öğretim Yılı II. Dönem Ülke Geneli Ortak I. Yazılı Sınavlar 2026/2 Yazılı Sınav 6. Sınıf Türkçe: 7 Nisan 2026 6. Sınıf Matematik: 8 Nisan 2026 8. Sınıf Matematik: 8 Nisan 2026 10. Sınıf Matematik: 9 Nisan 2026 10. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı: 10 Nisan 2026 9 Dijital Becerileri İzleme Araştırması 2026 Uygulaması Bilgisayar Tabanlı Değerlendirme 13 Nisan - 15 Mayıs 2026 10 ABİDE 2026 Uygulaması Bilgisayar Tabanlı Değerlendirme 13 Nisan - 15 Mayıs 2026 11 PISA 2025 Gelişim ve İzleme Bilgisayar Tabanlı Değerlendirme 13 Nisan - 15 Mayıs 2026 12 Dört Beceride Türkçe Dil Sınavı 2026 Uygulaması e-Sınav 13 Nisan - 22 Mayıs 2026 13 Mesleki Eğitimde Yetkinlikleri İzleme Araştırması (Ön Pilot Uygulama) Uygulamalı Sınav 20 Nisan - 22 Mayıs 2026 14 İlkokul ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Sınıflar ve Hazırlık Sınıfı) 2026 / İOKBS Yazılı Sınav 26 Nisan 2026 15 Okul Tabanlı İzleme Araştırması Yazılı Sınav 27 Nisan - 15 Mayıs 2026 16 2025-2026 Eğitim-Öğretim Yılı II. Dönem Ülke Geneli Ortak II. Yazılı Sınavlar 2026/3 Yazılı Sınav 7. Sınıf Matematik: 2 Haziran 2026 9. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı: 3 Haziran 2026 17 Sınavla Öğrenci Alacak Ortaöğretim Kurumlarına İlişkin Merkezi Sınav (8. Sınıflar) 2026 / MS Yazılı Sınav 14 Haziran 2026 18 Açık Öğretim Kurumları III. Dönem Sınavı 2025-2026 AÖO-AÖL-AÖİHL-MAÖL/3 e-Sınav Temmuz 2026 Yazılı Sınav 18-19 Temmuz 2026 19 Açık Öğretim Kurumları I. Dönem Sınavı 2026-2027 AÖO-AÖL-AÖİHL-MAÖL/1 e-Sınav Aralık 2026 Yazılı Sınav 19-20 Aralık 2026 20 Motorlu Taşıt Sürücü Kursiyerleri e-Sınavı 2026 / MTSK e-Sınavı e-Sınav Haftanın 7 (Yedi) Günü 81 İl/İlçedeki e-Sınav Salonlarında, Randevulu Sistemle Gerçekleştirilecektir. 21 Kalfalık, Ustalık ve Usta Öğreticilik e-Sınavları 2026 e-Sınav Haftanın 7 (Yedi) Günü 81 İl/İlçedeki e-Sınav Salonlarında, Randevulu Sistemle Gerçekleştirilecektir. 22 Kıyı Emniyeti Amatör Telsizcilik e-Sınavı 2026 e-Sınav Haftanın 7 (Yedi) Günü 81 İl/İlçedeki e-Sınav Salonlarında, Randevulu Sistemle Gerçekleştirilecektir. 23 Denklik Seviye Tespit e-Sınavı 2026 e-Sınav Haftanın 7 (Yedi) Günü 81 İl/İlçedeki e-Sınav Salonlarında, Randevulu Sistemle Gerçekleştirilecektir. 24 Kurum ve Kuruluşlarla Yapılacak Olan Protokollü Sınavlar e-Sınav / Yazılı Sınav Sınav duyurularında belirtilecektir.

İHA