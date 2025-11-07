Milli Eğitim Bakanlığı 2026 yılı sınav takvimini açıkladı

  1. Anasayfa
Milli Eğitim Bakanlığı, 2025 ve 2026 yılında yapılacak sınavların tarihlerini açıkladı.

Milli Eğitim Bakanlığı 2026 yılının sınav uygulama takvimini yayımladı. Takvime göre; Sınavla Öğrenci Alacak Ortaöğretim Kurumlarına İlişkin Merkezi Sınav (LGS) 14 Haziran 2026 Pazar günü, İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS) 26 Nisan 2026 Pazar günü yapılacak.

Ayrıca takvimde; gerçekleştirilecek Açık Öğretim Kurumları Sınavları, izleme araştırmaları ile e-Sınav merkezlerinde yapılacak sınavların tarihlerine de yer verildi.

Takvime, ‘https://www.meb.gov.tr’ adresi üzerinden ulaşılabiliyor.

Sıra Sınav Adı Sınav Türü Sınav Tarihi
1 2025-2026 Eğitim-Öğretim Yılı I. Dönem Ülke Geneli Ortak I. Yazılı Sınavlar 2026/1 Yazılı Sınav 7. Sınıf Türkçe: 4 Kasım 2025
      8. Sınıf Türkçe: 5 Kasım 2025
      9. Sınıf Matematik: 6 Kasım 2025
2 Adalet Bakanlığı Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavı Yazılı Sınav 30 Kasım 2025
3 Açık Öğretim Kurumları I. Dönem Sınavı 2025-2026 AÖO-AÖL-AÖİHL-MAÖL/1 e-Sınav Aralık 2025
    Yazılı Sınav 20-21 Aralık 2025
4 MEB Görevde Yükselme Sınavı 2026 Yazılı Sınav 7 Şubat 2026
5 Yurt Dışında Görevlendirilecek Okutman ve Öğretmenlerin Mesleki Yeterlilik Sınavı 2026 e-Sınav 8 Şubat 2026
6 Açık Öğretim Kurumları II. Dönem Sınavı 2025-2026 AÖO-AÖL-AÖİHL-MAÖL/2 e-Sınav Mart 2026
    Yazılı Sınav 14-15 Mart 2026
7 TIMSS 2027 Pilot Uygulama Bilgisayar Tabanlı Değerlendirme 30 Mart - 24 Nisan 2026
8 2025-2026 Eğitim-Öğretim Yılı II. Dönem Ülke Geneli Ortak I. Yazılı Sınavlar 2026/2 Yazılı Sınav 6. Sınıf Türkçe: 7 Nisan 2026
      6. Sınıf Matematik: 8 Nisan 2026
      8. Sınıf Matematik: 8 Nisan 2026
      10. Sınıf Matematik: 9 Nisan 2026
      10. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı: 10 Nisan 2026
9 Dijital Becerileri İzleme Araştırması 2026 Uygulaması Bilgisayar Tabanlı Değerlendirme 13 Nisan - 15 Mayıs 2026
10 ABİDE 2026 Uygulaması Bilgisayar Tabanlı Değerlendirme 13 Nisan - 15 Mayıs 2026
11 PISA 2025 Gelişim ve İzleme Bilgisayar Tabanlı Değerlendirme 13 Nisan - 15 Mayıs 2026
12 Dört Beceride Türkçe Dil Sınavı 2026 Uygulaması e-Sınav 13 Nisan - 22 Mayıs 2026
13 Mesleki Eğitimde Yetkinlikleri İzleme Araştırması (Ön Pilot Uygulama) Uygulamalı Sınav 20 Nisan - 22 Mayıs 2026
14 İlkokul ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Sınıflar ve Hazırlık Sınıfı) 2026 / İOKBS Yazılı Sınav 26 Nisan 2026
15 Okul Tabanlı İzleme Araştırması Yazılı Sınav 27 Nisan - 15 Mayıs 2026
16 2025-2026 Eğitim-Öğretim Yılı II. Dönem Ülke Geneli Ortak II. Yazılı Sınavlar 2026/3 Yazılı Sınav 7. Sınıf Matematik: 2 Haziran 2026
      9. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı: 3 Haziran 2026
17 Sınavla Öğrenci Alacak Ortaöğretim Kurumlarına İlişkin Merkezi Sınav (8. Sınıflar) 2026 / MS Yazılı Sınav 14 Haziran 2026
18 Açık Öğretim Kurumları III. Dönem Sınavı 2025-2026 AÖO-AÖL-AÖİHL-MAÖL/3 e-Sınav Temmuz 2026
    Yazılı Sınav 18-19 Temmuz 2026
19 Açık Öğretim Kurumları I. Dönem Sınavı 2026-2027 AÖO-AÖL-AÖİHL-MAÖL/1 e-Sınav Aralık 2026
    Yazılı Sınav 19-20 Aralık 2026
20 Motorlu Taşıt Sürücü Kursiyerleri e-Sınavı 2026 / MTSK e-Sınavı e-Sınav Haftanın 7 (Yedi) Günü 81 İl/İlçedeki e-Sınav Salonlarında, Randevulu Sistemle Gerçekleştirilecektir.
21 Kalfalık, Ustalık ve Usta Öğreticilik e-Sınavları 2026 e-Sınav Haftanın 7 (Yedi) Günü 81 İl/İlçedeki e-Sınav Salonlarında, Randevulu Sistemle Gerçekleştirilecektir.
22 Kıyı Emniyeti Amatör Telsizcilik e-Sınavı 2026 e-Sınav Haftanın 7 (Yedi) Günü 81 İl/İlçedeki e-Sınav Salonlarında, Randevulu Sistemle Gerçekleştirilecektir.
23 Denklik Seviye Tespit e-Sınavı 2026 e-Sınav Haftanın 7 (Yedi) Günü 81 İl/İlçedeki e-Sınav Salonlarında, Randevulu Sistemle Gerçekleştirilecektir.
24 Kurum ve Kuruluşlarla Yapılacak Olan Protokollü Sınavlar e-Sınav / Yazılı Sınav Sınav duyurularında belirtilecektir.

 

İHA

