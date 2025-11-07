Milli Eğitim Bakanlığı 2026 yılı sınav takvimini açıkladı
Hem aradığınız haberlere hızlıca ulaşabilmek hem de Haber3.com'a destek olmak için Google News'te Haber3.com'a abone olun.
Haber3'e Google News'te abone olunAbone Ol
Milli Eğitim Bakanlığı, 2025 ve 2026 yılında yapılacak sınavların tarihlerini açıkladı.
Milli Eğitim Bakanlığı 2026 yılının sınav uygulama takvimini yayımladı. Takvime göre; Sınavla Öğrenci Alacak Ortaöğretim Kurumlarına İlişkin Merkezi Sınav (LGS) 14 Haziran 2026 Pazar günü, İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS) 26 Nisan 2026 Pazar günü yapılacak.
Ayrıca takvimde; gerçekleştirilecek Açık Öğretim Kurumları Sınavları, izleme araştırmaları ile e-Sınav merkezlerinde yapılacak sınavların tarihlerine de yer verildi.
Takvime, ‘https://www.meb.gov.tr’ adresi üzerinden ulaşılabiliyor.
|Sıra
|Sınav Adı
|Sınav Türü
|Sınav Tarihi
|1
|2025-2026 Eğitim-Öğretim Yılı I. Dönem Ülke Geneli Ortak I. Yazılı Sınavlar 2026/1
|Yazılı Sınav
|7. Sınıf Türkçe: 4 Kasım 2025
|8. Sınıf Türkçe: 5 Kasım 2025
|9. Sınıf Matematik: 6 Kasım 2025
|2
|Adalet Bakanlığı Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavı
|Yazılı Sınav
|30 Kasım 2025
|3
|Açık Öğretim Kurumları I. Dönem Sınavı 2025-2026 AÖO-AÖL-AÖİHL-MAÖL/1
|e-Sınav
|Aralık 2025
|Yazılı Sınav
|20-21 Aralık 2025
|4
|MEB Görevde Yükselme Sınavı 2026
|Yazılı Sınav
|7 Şubat 2026
|5
|Yurt Dışında Görevlendirilecek Okutman ve Öğretmenlerin Mesleki Yeterlilik Sınavı 2026
|e-Sınav
|8 Şubat 2026
|6
|Açık Öğretim Kurumları II. Dönem Sınavı 2025-2026 AÖO-AÖL-AÖİHL-MAÖL/2
|e-Sınav
|Mart 2026
|Yazılı Sınav
|14-15 Mart 2026
|7
|TIMSS 2027 Pilot Uygulama
|Bilgisayar Tabanlı Değerlendirme
|30 Mart - 24 Nisan 2026
|8
|2025-2026 Eğitim-Öğretim Yılı II. Dönem Ülke Geneli Ortak I. Yazılı Sınavlar 2026/2
|Yazılı Sınav
|6. Sınıf Türkçe: 7 Nisan 2026
|6. Sınıf Matematik: 8 Nisan 2026
|8. Sınıf Matematik: 8 Nisan 2026
|10. Sınıf Matematik: 9 Nisan 2026
|10. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı: 10 Nisan 2026
|9
|Dijital Becerileri İzleme Araştırması 2026 Uygulaması
|Bilgisayar Tabanlı Değerlendirme
|13 Nisan - 15 Mayıs 2026
|10
|ABİDE 2026 Uygulaması
|Bilgisayar Tabanlı Değerlendirme
|13 Nisan - 15 Mayıs 2026
|11
|PISA 2025 Gelişim ve İzleme
|Bilgisayar Tabanlı Değerlendirme
|13 Nisan - 15 Mayıs 2026
|12
|Dört Beceride Türkçe Dil Sınavı 2026 Uygulaması
|e-Sınav
|13 Nisan - 22 Mayıs 2026
|13
|Mesleki Eğitimde Yetkinlikleri İzleme Araştırması (Ön Pilot Uygulama)
|Uygulamalı Sınav
|20 Nisan - 22 Mayıs 2026
|14
|İlkokul ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Sınıflar ve Hazırlık Sınıfı) 2026 / İOKBS
|Yazılı Sınav
|26 Nisan 2026
|15
|Okul Tabanlı İzleme Araştırması
|Yazılı Sınav
|27 Nisan - 15 Mayıs 2026
|16
|2025-2026 Eğitim-Öğretim Yılı II. Dönem Ülke Geneli Ortak II. Yazılı Sınavlar 2026/3
|Yazılı Sınav
|7. Sınıf Matematik: 2 Haziran 2026
|9. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı: 3 Haziran 2026
|17
|Sınavla Öğrenci Alacak Ortaöğretim Kurumlarına İlişkin Merkezi Sınav (8. Sınıflar) 2026 / MS
|Yazılı Sınav
|14 Haziran 2026
|18
|Açık Öğretim Kurumları III. Dönem Sınavı 2025-2026 AÖO-AÖL-AÖİHL-MAÖL/3
|e-Sınav
|Temmuz 2026
|Yazılı Sınav
|18-19 Temmuz 2026
|19
|Açık Öğretim Kurumları I. Dönem Sınavı 2026-2027 AÖO-AÖL-AÖİHL-MAÖL/1
|e-Sınav
|Aralık 2026
|Yazılı Sınav
|19-20 Aralık 2026
|20
|Motorlu Taşıt Sürücü Kursiyerleri e-Sınavı 2026 / MTSK e-Sınavı
|e-Sınav
|Haftanın 7 (Yedi) Günü 81 İl/İlçedeki e-Sınav Salonlarında, Randevulu Sistemle Gerçekleştirilecektir.
|21
|Kalfalık, Ustalık ve Usta Öğreticilik e-Sınavları 2026
|e-Sınav
|Haftanın 7 (Yedi) Günü 81 İl/İlçedeki e-Sınav Salonlarında, Randevulu Sistemle Gerçekleştirilecektir.
|22
|Kıyı Emniyeti Amatör Telsizcilik e-Sınavı 2026
|e-Sınav
|Haftanın 7 (Yedi) Günü 81 İl/İlçedeki e-Sınav Salonlarında, Randevulu Sistemle Gerçekleştirilecektir.
|23
|Denklik Seviye Tespit e-Sınavı 2026
|e-Sınav
|Haftanın 7 (Yedi) Günü 81 İl/İlçedeki e-Sınav Salonlarında, Randevulu Sistemle Gerçekleştirilecektir.
|24
|Kurum ve Kuruluşlarla Yapılacak Olan Protokollü Sınavlar
|e-Sınav / Yazılı Sınav
|Sınav duyurularında belirtilecektir.
İHA
Hem aradığınız haberlere hızlıca ulaşabilmek hem de Haber3.com'a destek olmak için Google News'te Haber3.com'a abone olun.
Haber3'e Google News'te abone olunAbone Ol