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Milli Eğitim Bakanlığı, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı unuttu

Milli Eğitim Bakanlığı, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı unuttu

Milli Eğitim Bakanlığı'nın e-okul iş takviminde 30 Ağustos Zafer Bayramı’nı unutması tepki çekti.

Milli Eğitim Bakanlığı’nın (MEB); e-okul iş takviminde 30 Ağustos Zafer Bayramı’nı işaretlemediği ortaya çıktı. 

Cumhuriyet gazetesinden Sefa Uyar'ın haberine göre öğretmenlerin eğitimlerinden sınav başvurularına kadar çeşitli tarihlerin belirtildiği takvimde, 30 Ağustos Zafer Bayramı’na yer verilmedi.

Duruma tepki gösteren Eğitim-İş Genel Başkanı Kadem Özbay, “15 Temmuz’u kendi zaferi ilan edenler, 30 Ağustos’ta emperyalizme karşı başkaldırışı ve kazanılan eşsiz zaferi yok saydı” dedi. 

Cumhuriyet

Etiketler 30 ağustos 30 ağustos zafer bayramı meb milli eğitim bakanlığı
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