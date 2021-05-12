Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yüz yüze eğitim açıklaması

Milli Eğitim Bakanlığı, 14 Mayıs Pazartesi günü tüm eğitim kurumlarında uzaktan eğitim yapılacağını, yüz yüze eğitimin devamıyla ilgili 17 Mayıs'ta durum değerlendirilmesi yapılacağını açıkladı.

17 Mayıs'ta sona erecek tam kapanma süreciyle birlikte yüz yüze eğitimin başlayıp başlamayacağı merak konusu olmuştu. Milyonlarca öğrenci ve velinin beklediği açıklama Milli Eğitim Bakanlığı'ndan geldi. MEB'den yapılan açıklamada, "14 Mayıs 2021 Pazartesi günü resmi ve özel, örgün ve yaygın tüm eğitim kurumlarında uzaktan eğitim yapılacaktır. Yüz yüze eğitimin devamıyla ilgili 17 Mayıs tarihinde yapılacak durum değerlendirilmesi paylaşılacaktır" denildi.