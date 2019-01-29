Milli Piyango çekilişleri için bir şok iddia daha

CHP Kocaeli Milletvekili Tahsin Tarhan, son zamanlarda sıkça kamuoyu gündeminde tartışma yaratan Milli Piyango Genel Müdürlüğünün güvenirliğinin kaybolması üzerine, usulsüzlüklerin araştırılması ve bu konuda önlem alınabilmesi amacıyla Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne araştırma önergesi verdi.

Tahsin Tarhan, “Ne yazık ki devlet kurumlarının her birinden ard arda usulsüzlük haberleri gelmekte, bunlar sayıştay raporlarıyla, soru önergelerimize verilen cevaplarla ortaya çıkmakta ancak gerekli düzenlemeler yapılmamaktadır. Milli Piyango İdaresiyle bir çok şaibeyi barındıran olaylar gerçekleşmektedir. Daha önce kurum çalışanlarının ‘İstediğimiz numaralara piyango çıkartabiliyorduk’ söylemleri bu konuyu desteklemektedir. Milyonlarca insanın bir umut diyerek bel bağladığı Milli Piyango oyunlarının hepsinin şefaflık kazanması gerekmektedir” dedi.

Tahsin Tarhan, “Liyakatin olmadığı, inandırıcılığın ve şefaflığın yok olduğu, kamu ihalelerinin yandaşlara dağıtıldığı, geçmediğimiz köprünün parasının ödendiği bir dönem yaşıyoruz. Vatandaş bir gecede kur farkıyla cebindeki parasından oluyordu. Artık buna umut bağlayarak aldığı milli piyango biletleri de eklendi” dedi

ÖZELLİKLE KÜÇÜK İKRAMİYELER ADRESE TESLİM

Tahsin Tarhan, “Daha öncede gündeme gelmişti ancak araştırılmamıştı. Milli Piyango Genel Müdürlüğünün dağıttığı ikramiyelerde özellikle küçük ikramiyelerin numaralarının ayarlanarak istenilen bilete ikramiye çıkarıldığı, çekilişin erken saatlerde başladığı kamuoyunun bilgisindedir. Vatandaşın milli piyango ikramiyesinde bile gözü olanlara izin vermemek durumundayız” dedi.