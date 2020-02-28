Milli yas ilan etmek için Suudi Kralı'nın ölmesini mi bekliyorsunuz?

Türkiye dün gece yarısı Suriye'nin İdlib bölgesinden peş peşe gelen şehit haberleriyle sarsıldı. İdlib'teki askeri birliğe düzenlenen hava saldırısında 33 evladı şehit düşen Türkiye bugün ise "neden milli yas ilan edilmediğini" tartşıyor.

Hatırlanacağı gibi bundan 5 yıl önce Suudi Arabistan Kralı Abdullah bin Abdulaziz el-Suud'un vefatı sebebiyle Türkiye'de 1 günlük milli yas ilan edilmişti. Hatta bu yas ilanı büyük tepkilere de yol açmıştı.

Dün geceden bu yana şehitlerle yatıp şehitlerle kalkan Türkiye bugün şehitlerimiz için neden milli yasan edilmediği sorusuna yanıt arıyor.

İdlib'te toprağa düşen 33 şehidimiz için hükümetin milli yası gündeme getirmemesi vicdanları yaralıyor.

Özellikle sosyal medyada çok sayıda kullanıcı "Lütfen milli yas ilan edin ve bu tarifsiz acıya ortak olun" çağrısını yapıyor.

Suudi kralı için bile milli yas ilan edilirken,

şehitler için milli yas ilan edilmemesi tartışma konusu oldu. Peki sizce milli yas ilan edilmeli mi ? — HABER3.com 🇹🇷 (@haber3com) February 28, 2020

24 SAATTE 42 ŞEHİT!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dün yaptığı açıklamada İdlib'te 3 evladımızın şehit düştüğünü açıklamıştı. Hatay Valisi Doğan'ın 33 şehit açıklamasıyla birlikte son 24 saatte Türkiye'nin İdlib'te verdiği şehit sayısı 42'ye yükselmiş oldu.

Erdoğan açıklamasında "İdlib’de gelişmeler şu anda lehe döndü. 3 tane şehidimiz var. Mekanları cennet olsun. Fakat onun yanında rejim güçlerinin kaybı çok büyük. Mücadele orada hala devam ediyor, edecek. Ruslarla görüşmeler devam ediyor, edecek. Biz Adana Mutabakatı ile İdlib'deyiz." ifadesini kullanmıştı.

1 AYDA 54 ASKER ŞEHİT OLDU

İdlip’te 3 Şubat’ta 7 asker 1 sivil personel, 10 Şubat’ta 5 asker, 20 Şubat’ta 2 asker, 22 Şubat’ta 1 asker, 26 Şubat’ta da 2 asker yaşamını yitirmişti. Son kayıplarla birlikte toplam sayı 54'e yükselmiş oldu.