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Milyonlarca emeklinin umudu olan davada TÜİK hakim karşısına çıkıyor

Milyonlarca emeklinin umudu olan davada TÜİK hakim karşısına çıkıyor
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Türkiye İstatistik Kurumu hakkında enflasyonu düşük açıklayarak milyonlarca işçi, memur ve emekliyi mağdur ettiği gerekçesiyle açılan davada ilk kez hakim karşısına çıkacak..

Türkiye İstatistik Kurumu yarın bir taraftan 2025 yılının ikinci enflasyon verisi olan Şubat 2025 tüketici ve üretici enflasyon rakamlarını açıklayacak diğer taraftan da tarihi davada sanık olarak mahkemeye çıkacak.

Sözcü gazetesinden Erdoğan Süzer'in haberine göre Yargıtay Onursal Üyesi Seyfettin Çilesiz’in açtığı davanın duruşması yarın (pazartesi) 09.30’da Mustafa Kemal Mahallesi’ndeki Ankara 6. İdare Mahkemesi’nde yapılacak. Davada TÜİK eski Başkanı Birol Aydemir’in de tanık olarak dinleneceği bildirildi.

Çilesiz’in avukatı Ali Erdem Gündoğan, dava için çeşitli illerden çok sayıda emeklinin Ankara’ya geleceğini, duruşma salonu ve mahkeme önünde kalabalıklar oluşacağını söyledi. Gündoğan, şu açıklamayı yaptı:

“Açıklanan enflasyon rakamları nedeniyle haksızlığa uğrayan dar ve sabit gelirli vatandaşlar TÜİK’in yargılandığını görmek, savunmasını dinlemek için tarihi olaya tanıklık etmek istiyor. Umarız ki dava emeklilerin lehine sonuçlansın, zam kayıpları geriye dönük giderilsin.” Daha önce davaya müdahil olmak isteyen ancak bu talepleri geri çevrilen 8 emekli derneği ve işçi sendikasının yöneticileri de salonda hazır bulunacak. Ayrıca çeşitli siyasi partilerin genel başkan yardımcıları, üst düzey yöneticileri ve milletvekilleri de duruşmayı izleyecek. Gündoğan, “Yoğun talep gelince, mahkemeye başvurup çok daha geniş bir salon tahsis edilmesini talep ettik. Ancak geniş salon bulunamadı” diye konuştu.  

 Avukat Ali Erdem Gündoğan, mahkemenin TÜİK davasıyla ilgili kararını 15 gün içerisinde açıklaması gerektiğini, duruşma günü (pazartesi) de karar açıklayabileceğini söyledi. Olumlu kararın milyonlarca emekli için geriye dönük zam anlamına geldiğini belirten Gündoğan, “Dava kazanıldığı takdirde TÜİK’in enflasyonu düşük hesapladığı ortaya çıkacak ve emeklilerin aylıklarına geriye doğru zam yapılması gündeme gelecek. Böylesine önemli bir davada tüm emeklileri yanımızda görmek istiyoruz” dedi.

Sözcü

Etiketler türkiye istatistik kurumu tüik dava mahkeme emekli
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