  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Milyonları heyecanlandıran staj ve çıraklık için EYT toplantısı iddiası

Milyonları heyecanlandıran staj ve çıraklık için EYT toplantısı iddiası

Milyonları heyecanlandıran staj ve çıraklık için EYT toplantısı iddiası
Güncelleme:

Sosyal Güvenlik Kurumu, sosyal medya hesapları ve internet sitelerinde yer alan ‘SGK’da Staj ve Çıraklık mağdurları için EYT toplantısı yapıldı’ başlıklı haberlerinin gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), “staj ve çıraklık mağdurları için EYT toplantısı düzenlendiğine” ilişkin haberlerin gerçeği yansıtmadığını duyurdu.

Yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

“Bazı basın yayın organları, sosyal medya hesapları ve internet sitelerinde yer alan ‘SGK’da Staj ve Çıraklık Mağdurları için EYT Toplantısı Yapıldı’ başlıklı haberler kesinlikle gerçeği yansıtmamaktadır. Sosyal Güvenlik Kurumumuzda bu gündemle herhangi bir toplantı yapılmamıştır.” 

Etiketler staj çıraklık eyt emeklilikte yaşa takılanlar düzenlemesi eyt düzenlemesi emeklilikte yaşa takılanalr staj ve çıraklığa eyt
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Milyonda 2 görülen hastalık onu buldu! 1 yılda tanınmaz hale geldi Milyonda 2 görülen hastalık onu buldu! 1 yılda tanınmaz hale geldi İlk Türk astronot Dünya'ya iniş yaptı İlk Türk astronot Dünya'ya iniş yaptı Dolar, Euro ve altından yeni rekorlar peş peşe geldi Dolar, Euro ve altından yeni rekorlar peş peşe geldi DEM Parti'nin İstanbul adayları resmen açıklandı DEM Parti'nin İstanbul adayları resmen açıklandı Kredi kartı sahipleri dikkat! Limitler, taksitler... Her şey değişiyor.. Kredi kartı sahipleri dikkat! Limitler, taksitler... Her şey değişiyor.. Canlı yayında Filistinli çocuğun Erdoğan’a yazdığı mektup okundu: ''Seni rabbime şikayet edeceğim'' Canlı yayında Filistinli çocuğun Erdoğan’a yazdığı mektup okundu: ''Seni rabbime şikayet edeceğim'' İstanbul'da hangi ilden kaç kişi yaşıyor? Listeye iki şehir damga vurdu İstanbul'da hangi ilden kaç kişi yaşıyor? Listeye iki şehir damga vurdu Bir ilimiz kabusu yaşıyor; yer yarıldı 8 ev zarar gördü Bir ilimiz kabusu yaşıyor; yer yarıldı 8 ev zarar gördü İş adamlarını tuzağa düşüren şantaj çetesi çökertildi İş adamlarını tuzağa düşüren şantaj çetesi çökertildi ''Cumhurbaşkanlığı’nın kaç uçağı var'' sorusuna tepki çeken yanıt ''Cumhurbaşkanlığı’nın kaç uçağı var'' sorusuna tepki çeken yanıt