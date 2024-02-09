Milyonları heyecanlandıran staj ve çıraklık için EYT toplantısı iddiası

Sosyal Güvenlik Kurumu, sosyal medya hesapları ve internet sitelerinde yer alan ‘SGK’da Staj ve Çıraklık mağdurları için EYT toplantısı yapıldı’ başlıklı haberlerinin gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), “staj ve çıraklık mağdurları için EYT toplantısı düzenlendiğine” ilişkin haberlerin gerçeği yansıtmadığını duyurdu. Yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı: “Bazı basın yayın organları, sosyal medya hesapları ve internet sitelerinde yer alan ‘SGK’da Staj ve Çıraklık Mağdurları için EYT Toplantısı Yapıldı’ başlıklı haberler kesinlikle gerçeği yansıtmamaktadır. Sosyal Güvenlik Kurumumuzda bu gündemle herhangi bir toplantı yapılmamıştır.” pic.twitter.com/PbzECDfLMk — SGK (@sgksosyalmedya) February 9, 2024