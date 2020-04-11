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  3. 11 Nisan 2020 18:20

Milyonları ilgilendiren bir uygulama daha e-Devlet üzerinden yapılacak !

Milyonları ilgilendiren bir uygulama daha e-Devlet kapısına taşındı. Adres değişikliği bildirimi için bundan sonra nüfus müdürlüklerine gitmeye gerek kalmadı.

Milyonları ilgilendiren bir uygulama daha e-Devlet üzerinden yapılacak !
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Koronavirüs salgını nedeniyle sosyal mesafenin korunması için her alanda tedbirler alınmaya devam ediyor. Bu kapsamda son tedbir, adres değişikliği yapmak isteyenler için geldi.Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi'nden yapılan açıklamada, bildirimin e-Devlet üzerinden yapılabileceği söylendi.

AÇIKLAMA SOSYAL MEDYADAN YAPILDI

Dijital Dönüşüm Ofisi'nin Twitter hesabından yapılan açıklama,"Adres değişikliği bildirimi için Nüfus Müdürlüklerine gitmenize gerek kalmadı, artık bildirimlerinizi e-Devlet Kapısı üzerinden yapabilirsiniz" denildi.

Hizmetten yararlanmak için e-imza, mobil imza, SMS ile doğrulama yöntemlerinden biri kullanılabiliyor.

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e devlet , adres değişikliği
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