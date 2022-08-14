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Mısır'da kilisede feci yangın: Onlarca kişi hayatını kaybetti

Mısır'da kilisede feci yangın: Onlarca kişi hayatını kaybetti

Mısır'daki bir kilisede çıkan feci yangında 35 kişi hayatını kaybederken 45 kişi yaralandı.

Mısır'ın Giza vilayetindeki kilisede çıkan yangında 35 kişi ölürken 45 kişi ise yaralandı.

Giza'ya bağlı İmbaba'daki Ebu Sifin kilisesinde ayin için 5 bin kişi toplandı. İzdihamın yaşandığı noktada elektrik yangını çıktı. Yangın onlarca kişinin ölümüne ve yaralanmasına yol açtı.

Yangın çıktığı sırada cemaatin dua etmeyi yeni bitirdiği bildirildi.

İtfaiye ekipleri alevleri söndürmeye çalışırken, Giza'da olay yerine düzinelerce ambulans sevk edildi.

Yerel basına göre, kilisenin içinde bir kreş olduğu için ölenlerin çoğunun çocuklar olduğu düşünülüyor.

Etiketler mısır yangın
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