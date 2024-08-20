  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. MİT bir teröristi daha avladı

MİT bir teröristi daha avladı

Güncelleme:

MİT, Irak/Hakurk’ta düzenlediği operasyonla PKK/KCK’lı ''Sema Cuya Çevlik'' kod adlı Zilan Azak'ı etkisiz hale getirdi.

MİT, örgüt içindeki ajanlarından, Sema Cuya Çevlik kod Zilan Azak’ın bir süredir örgütün dronlu saldırılarında yer aldığını öğrendi. 

MİT, sahadan intikal eden bilgilerin neticesinde adım adım takip ettiği terörist Zilan Azak’a yönelik operasyon kararı aldı.

PKK/KCK mensubu Zilan AZAK’ın nokta yeri, MİT’in örgüt içerisindeki saha ajanları vasıtasıyla tespit edildi.

Türkiye’ye yönelik istihbarat toplama, keşif/gözetleme ve dronlu saldırı faaliyetlerinde yer alan terörist, MİT’in düzenlediği nokta operasyonla etkisiz hale getirildi.

MİT, Irak/Hakurk’ta düzenlediği operasyonla PKK/KCK’lı ''Sema Cuya Çevlik'' kod adlı Zilan Azak'ı etkisiz hale getirdi.

Sema Cuya Çevlik kod Zilan Azak kimdir?

Sema Cuya Çevlik kod adlı Zilan Azak, 2015 yılında, üniversite eğitimini yarıda bırakıp PKK/KCK saflarına katıldı. Irak/Gare’de silahlı eğitim aldı.

Hakkında teröre destek vermekten nitelikli yakalama kaydı bulunan Zilan Azak, Hakurk bölgesinde ağır silah taburunda faaliyet gösterdi.

Azak, örgüt yöneticileri tarafından son olarak istihbarat toplama, keşif/gözetleme ve dron faaliyetlerinde kullanılmak üzere görevlendirildi.

MİT, Irak/Hakurk’ta düzenlediği operasyonla PKK/KCK’lı ''Sema Cuya Çevlik'' kod adlı Zilan Azak'ı etkisiz hale getirdi.

Etiketler mit terörist PKK KCK ırak hakurk
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Hayat hikayesi yürek burkmuştu... İstanbul'un yürüyen adamı ölü bulundu Hayat hikayesi yürek burkmuştu... İstanbul'un yürüyen adamı ölü bulundu Yalı Çapkını dizisi aşkı gerçek oldu; ünlü oyuncular evlendi Yalı Çapkını dizisi aşkı gerçek oldu; ünlü oyuncular evlendi Reha Muhtar hastaneye kaldırılarak entübe edildi Reha Muhtar hastaneye kaldırılarak entübe edildi Bu sefer de Çankırı alevlere teslim oldu: Köyler tahliye edildi Bu sefer de Çankırı alevlere teslim oldu: Köyler tahliye edildi İstanbul'da Filistinli iş insanına suikast: 3 zanlı yurt dışına kaçtı İstanbul'da Filistinli iş insanına suikast: 3 zanlı yurt dışına kaçtı Bozcaada'daki yangını başlatan zanlı güvenlik kamerasında Bozcaada'daki yangını başlatan zanlı güvenlik kamerasında Bir tarafta güneş, diğer tarafta yağmur... İşte haritalarla 5 günlük hava durumu tahminleri Bir tarafta güneş, diğer tarafta yağmur... İşte haritalarla 5 günlük hava durumu tahminleri Erdoğan’ı ağlatmıştı... O şair gözaltında Erdoğan’ı ağlatmıştı... O şair gözaltında Sosyal medyada başlayan kavga cinayetle bitti: MHP'li isim öldürüldü Sosyal medyada başlayan kavga cinayetle bitti: MHP'li isim öldürüldü İstanbul'da korkunç olay: Sokak köpekleri zihinsel engelli adımı öldürdü İstanbul'da korkunç olay: Sokak köpekleri zihinsel engelli adımı öldürdü
Bir köpek katliamı daha: 13 köpeği canlı canlı sulama havuzuna attılar Bir köpek katliamı daha: 13 köpeği canlı canlı sulama havuzuna attılar Suavi'nin konserine saldırı girişimi Suavi'nin konserine saldırı girişimi Sahne aldığı için eleştirilen Safiye Soyman: ''Dışarıdan 40'ını beklesin demek kolay'' Sahne aldığı için eleştirilen Safiye Soyman: ''Dışarıdan 40'ını beklesin demek kolay'' Fatih Erbakan kollarını neden sallamadığını açıkladı Fatih Erbakan kollarını neden sallamadığını açıkladı Su faturasını düzenli ödeyene gram altın kampanyası başladı Su faturasını düzenli ödeyene gram altın kampanyası başladı Türkiye semalarında Süper Ay, süper şölen... Büyüleyen görüntüler... Türkiye semalarında Süper Ay, süper şölen... Büyüleyen görüntüler... Yine Esenyurt, yine bir taciz iddiası: Ortalık bir anda karıştı Yine Esenyurt, yine bir taciz iddiası: Ortalık bir anda karıştı Sıla Doğu paylaştı... Dilan Polat'ın son hali dikkat çekti Sıla Doğu paylaştı... Dilan Polat'ın son hali dikkat çekti Ekonomik kriz büyüyor: 2024'te konkordato isteyen şirket sayısı belli oldu Ekonomik kriz büyüyor: 2024'te konkordato isteyen şirket sayısı belli oldu İşte yeni polemiğimiz: Çay soğuk suyla mı demlenir yoksa sıcak suyla mı ? İşte yeni polemiğimiz: Çay soğuk suyla mı demlenir yoksa sıcak suyla mı ?