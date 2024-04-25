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MİT'in istihbaratıyla 2 DEAŞ'lı yakalandı

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MİT’in sağladığı istihbari destek ile Suriye Milli Ordusu güçleri Barış Pınarı Harekat Alanı’nda 2 DEAŞ’lı sözde sorumluyu yakaladı.

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, terör örgütü DEAŞ'ın sözde Şam Vilayeti'ne bağlı para trafiğini yöneten "Abu Bekir El Kureyşi" kod adlı Ziyad El Hacci ile "Abu El Bera" kod adlı Musa Muhammed El Habib, Suriye Milli Ordusu güçlerine bağlı yerel güvenlik güçleri tarafından gözaltına alındı.

DHA

Etiketler mit suriye milli ordusu deaş
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