MİT'ten Irak'ta nokta operasyon: PKK'lı elebaşı öldürüldü

MİT, gri kategoride aranan eli kanlı bölücü terör örgütü PKK/KCK’nın sözde sorumlularından Fırat Serihan'ı, Irak'ın Gara bölgesinde etkisiz hale getirdi.

MİT, istihbari çalışmaları sonucunda terörist Serihan'ın 2016 yılında Suriye’nin kuzeyinde Türk güvenlik güçlerine karşı saldırı planlamalarında bulunduğunu ve talimatını bizzat verdiğini tespit etti.

Bunun üzerine MİT, PKK/KCK’lı Serihan'ı hedef listesine aldı. MİT, saha ajanları vasıtasıyla Serihan'ın, örgüt üst yönetiminden aldığı talimatla, Pençe-Kilit Harekat bölgesinde eylem arayışında olan örgüt mensuplarının silah ve mühimmat ihtiyaçlarını karşıladığı bilgisini edindi.

PKK/KCK’lı Serihan'a karşı düzenlenecek operasyon için en uygun zamanın oluşmasıyla düğmeye basıldı.

Türk güvenlik güçlerine yönelik eylem gerçekleştirmek amacıyla Gara’da hazırlıklarda bulunan Serihan ve beraberindeki teröristler etkisiz hale getirildi.