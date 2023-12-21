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MİT'ten İstanbul'da dev operasyon

MİT'ten İstanbul'da dev operasyon
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İstanbul’da MİT ve Emniyet ekiplerince düzenlenen operasyonda, terör örgütü DHKP/C üyesi bir kişi yakalandı

İstanbul'da emniyet ve MİT ekipleri yaptıkları operasyonla DHKP-C silahlı terör örgütü mensubu olduğu gerekçesiyle aranan C.K.'u Sancaktepe’de yakalayarak gözaltına aldı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ile Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı ekipleri tarafından DHKP-C mensuplarına yönelik yapılan çalışmalarda, örgüt mensubu olduğu gerekçesiyle uzun süredir aranan C.K.'un Sancaktepe’de kaldığı belirlendi. Ekipler bir süre şüpheliyi izledikten sonra 17 Aralık Pazar günü, C.K.'u yakalayarak gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. (DHA)

 

DHA

Etiketler mit emniyet dhkp/c terör terör örgütü
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