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MİT'ten nokta operasyon: PKK'nın sözde sorumlusu etkisiz hale getirildi

MİT'ten nokta operasyon: PKK'nın sözde sorumlusu etkisiz hale getirildi
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MİT, kırmızı bültenle aranan PKK'nın sözde sorumlularından Ali Dinçer'i Suriye'de etkisiz hale getirdi.

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan, terör örgütü PKK/YPG'nin sözde Cezire sorumlusu Ali Dinçer'i, Suriye'nin Kamışlı bölgesinde nokta operasyonla etkisiz hale getirdi.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, MİT, Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan terör örgütü PKK'nın önemli isimlerinden birine sınır ötesinde operasyon düzenledi.

PKK/HPG'nin sözde konsey üyesi ve PKK/YPG'nin sözde Cezire bölge sorumlusu "Orhan Bingöl" kod adlı terörist Ali Dinçer, Kamışlı'da gerçekleştirilen nokta operasyonla etkisiz hale getirildi.

Terörist Dinçer'in, PKK'ya 1991'de katıldığı ve örgütün düzenlediği birçok kanlı eylemde bizzat yer aldığı bildirildi.

MİT, kırmızı bültenle aranan PKK'nın sözde sorumlularından Ali Dinçer'i Suriye'de etkisiz hale getirdi.

MİT tarafından uzun süredir takip edilen terörist Dinçer'in, 2007'de Dağlıca'daki Komando Taburuna yönelik 12 askerin şehit düştüğü, 16 askerin yaralandığı saldırıya ve 2008'deki Aktütün Jandarma Karakolu'na yapılan eylemlere bizzat sorumlu olarak katıldığı belirlendi.

Terörist Dinçer'in ayrıca, 7 Ağustos 2015'te Çukurca'da askeri konvoy güzergahının mayınlanması, 10 Ağustos 2015'te Üzümlü Sınır Kapısı'nda görevli 10 gümrük memurunun kaçırılması, 19 Ekim 2015'te Çukurca Kaymakamlığı ve İlçe Jandarma Komutanlığına yönelik gerçekleştirilen roketli saldırı başta olmak üzere 2015'te Çukurca çevresinde gerçekleştirilen tüm eylemlerin talimatını verdiği de kaydedildi.

Terörist Dinçer'in 1991-1992'de Bingöl kırsalından örgütsel faaliyetlere başladığı, 1992-1999 arasında Erzurum-Tunceli kırsalında sözde bölük sorumlusu olduğu, bu yıllar içerisinde Lübnan'daki Bekaa Vadisi'nde terörist elebaşı Abdullah Öcalan'dan eğitim aldığı da öğrenildi.​​​​​​​

AA

Etiketler mit PKK kırmızı bülten terörist
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